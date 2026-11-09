O técnico Abel Ferreira adotou tom cauteloso após a classificação do Palmeiras para a final da Copa do Brasil, conquistada diante do Vasco em São Januário. Questionado sobre decisões da equipe de arbitragem comandada por Bráulio da Silva Machado, o treinador português preferiu inicialmente não focar no juiz da partida.

Cobrança à imprensa sobre repercussão de lances

Apesar de desviar o debate disciplinar, o comandante alviverde direcionou suas queixas à postura dos meios de comunicação na avaliação de jogadas polêmicas ao longo do torneio nacional.

“Quero falar da imprensa. Quero ver se a imprensa vai repercutir o lance do Árias. Não vou falar do árbitro, mas quero ver se a imprensa vai repercutir o lance do Árias como repercutiu o lance no possível pênalti em nossa casa. Só isso que eu quero ver, se vocês vão dar a mesma atenção que deram. Já disse que perdi uma libertadores em um lance semelhante a este. Quero ver se vai repercutir mesma forma. O árbitro fez o trabalho dele, acertou umas e errou outras, como todos”, afirmou Abel.

O treinador ainda foi questionado sobre criticar a arbitragem apenas quando Palmeiras é prejudicado. Abel Ferreira disse que, diante dos “castigos e reflexões”, citando as punições que já recebeu por críticas à arbitragem, optou por não falar mais sobre o temas nas entrevistas coletivas.

“Sua pergunta é legítima, é inteligente. Mas sabe quantas vezes fui penalizado pelo STJD? Basta ver. Há uma semana, falei que iria evitar falar do árbitro e não estou a falar. Estou a falar se a imprensa, e não estou falando de todos, vai repercutir o lance da mesma forma. Em função dos meus castigos e da minha reflexão, entendi que deveria evitar falar da arbitragem. Vou tentar não falar da arbitragem”, completou.

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O que motivou a queixa alviverde na semifinal

A insatisfação da comissão técnica paulista girou em torno de uma entrada sofrida pelo meia Jhon Arias na etapa inicial do confronto decisivo, quando o jogador adversário atingiu a perna do atleta colombiano com as travas da chuteira. A arbitragem aplicou apenas o cartão amarelo no lance, mantendo a penalidade leve em campo.