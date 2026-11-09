Após garantir a classificação para a final da Copa do Brasil diante do Vasco, em São Januário, o volante Marlon Freitas esclareceu os bastidores da disputa de penalidades. O meio-campista do Palmeiras afirmou que a definição do quinto cobrador aconteceu após um pedido do lateral Agustín Giay.

Como ocorreu a escolha entre os batedores do Palmeiras

Em entrevista na saída de campo, o meio-campista detalhou que estava cotado para executar a batida decisiva, mas cedeu o posto diante da segurança demonstrada pelo companheiro de equipe.

“Foi no momento ali da escolha. Giay pediu para bater o quinto, estava confiante. Falei na roda que bateria, mas o Giay estava muito confiante. No momento era o Giay, eu falei que era o quinto, mas ele estava confiante e treinou durante a semana”, afirmou Marlon Freitas, em entrevista ao Sportv.

O cenário foi diferente da disputa da semifinal da Libertadores, diante do Fluminense. Contra o tricolor carioca, Marlon Freitas bateu a quinta cobrança, marcou e classificou o Palmeiras para a decisão continental. Naquela disputa, Giay não cobrou.

Como terminou a disputa de pênaltis

Apesar de o lateral ter desperdiçado a cobrança, a disputa seguiu para as cobranças alternadas. A equipe paulista assegurou a vaga na final ao superar o adversário por 5 a 4 nos pênaltis.

Marlon Freitas converteu sua batida nas alternadas, e o goleiro Carlos Miguel defendeu a finalização de Andrés Gómez, confirmando a classificação alviverde para disputar a final do torneio nacional contra o Grêmio.