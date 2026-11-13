O técnico Abel Ferreira enfrenta problemas importantes na montagem do setor defensivo do Palmeiras para a partida contra o Cruzeiro, válida pelo Campeonato Brasileiro. O jogo, que pode definir o futuro do alviverde na briga pelo título da Série A, será disputado logo depois da Data Fifa, o que vai comprometer o retorno de atletas à equipe.

Um dos nomes é o capitão Gustavo Gómez está a serviço da seleção paraguaia e a expectativa é de que não retorne a tempo de integrar a equipe no Mineirão, assim como meia Mauricio, que também foi convocado por Gustavo Alfaro.

Para completar o problema na defesa, o zagueiro Murilo teve constatada uma lesão muscular na coxa esquerda e cumpre recuperação no Núcleo de Saúde e Performance, ficando fora do confronto. Ele não se recuperará mesmo com o tempo de pausa da Data Fifa.

Como Abel Ferreira planeja suprir as ausências na zaga?

Diante das ausências no setor, a comissão técnica alviverde avalia diferentes cenários táticos para reorganizar o time. Entre as possibilidades trabalhadas nos treinamentos na Academia de Futebol está a alteração da estrutura defensiva, com a eventual troca do sistema com três zagueiros por uma formação tradicional com quatro defensores.

Nomes como Bruno Fuchs e Barboza surgem como alternativas para compor o miolo de zaga, além de possíveis improvisações testadas de acordo com a disponibilidade do restante do grupo.

Outros atletas do Palmeiras convocados

Para além da dupla paraguaia, o Palmeiras teve mais quatro estrangeiros chamados por seleções sul-americanas. Por uma determinação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nenhum brasileiro foi convocado por Ancelotti.

Outro nome chamado foi o lateral esquerdo Piquerez. Titular na equipe, chegou a um acordo com o técnico do Uruguai, Diego Forlán, para voltar antes do segundo jogo e chegar a tempo para o confronto contra o Cruzeiro.

Na Argentina, Flaco López e Augustín Giay foram chamados e devem ficar fora do confronto, assim como Arias, que foi chamado pela Colômbia.