A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, criticou duramente o movimento articulado por ao menos 35 clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro para pedir ajuda financeira ao Governo Federal após a proibição das casas de apostas no país.
Durante reunião realizada nesta terça-feira, 17, em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a dirigente recusou-se a assinar uma carta de compromisso liderada pelos presidentes do Corinthians, Oscar Stabile, e do Internacional, Alessandro Barcellos, responsabilizando a irresponsabilidade administrativa das diretorias pelo desequilíbrio nas contas.
“A verdade é que esse caos em que está o futebol brasileiro é em virtude de má gestão dos administradores dos clubes. Quero que tenha mais clareza. Se conseguir algum financiamento, se o Governo der dinheiro, onde esse dinheiro vai ser investido? Na compra de mais jogadores? Na assunção de mais dívidas? Isso não é claro para mim”, afirmou Leila Pereira.
A mandatária alviverde destacou que o Palmeiras mantém seus compromissos financeiros em dia por meio de controle orçamentário e negociação de atletas, condenando a busca por recursos públicos sem garantias de saneamento financeiro: “Quero ajudar o futebol, mas só se ajuda tendo credibilidade, honrando seus compromissos, e não pegando mais dinheiro para acumular mais dívidas. Não vou assinar carta para pedir dinheiro ao governo se a maioria dos clubes não faz o dever de casa”.
O que pedem os clubes liderados por Corinthians e Internacional
O bloco formado pelos mais de 35 signatários pleiteia a abertura de linhas de crédito por meio de instituições públicas, como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) ou a Caixa Econômica Federal, além de mecanismos para renegociação de dívidas tributárias com as esferas federal, estadual e municipal e quitação de folhas salariais e direitos de imagem atrasados.
Segundo Alessandro Barcellos, a iniciativa não busca repasse direto sem contrapartida, mas acesso ao crédito em condições semelhantes às concedidas a outros setores econômicos em dificuldade. Já Oscar Stabile citou o rombo no orçamento corintiano para justificar a urgência de uma solução junto ao Ministério do Esporte: “O impacto das bets realmente prejudicou muito. O Corinthians, por exemplo, deixou de realizar quase R$ 500 milhões de contrato que tinha com as bets. Nós precisamos de socorro do Governo Federal”.
Entenda o impasse da MP das Bets
A queda abrupta de receitas teve início em 25 de setembro de 2026, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou uma Medida Provisória proibindo o funcionamento de casas de apostas no Brasil — setor regulamentado no fim de 2023 que havia assumido o posto de principal patrocinador do futebol nacional. Entidades ligadas às empresas de apostas acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) para contestar o texto.
No último dia 11 de novembro, o Congresso Nacional prorrogou a vigência da MP por mais 60 dias, estendendo o prazo limite de votação para 5 de março de 2027. Caso Câmara dos Deputados e Senado não analisem a matéria antes do recesso parlamentar, a decisão definitiva sobre a manutenção ou derrubada do veto caberá aos parlamentares que assumem o mandato em fevereiro.