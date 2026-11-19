O técnico Abel Ferreira admitiu um cenário adverso para o Palmeiras na disputa do Campeonato Brasileiro. Após a derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro no Mineirão, em partida disputada nesta quarta-feira, 18, o treinador português afirmou que considera a conquista entregue ao Flamengo.

Abel admite que será vice para o Flamengo

Na entrevista coletiva após a partida, o treinador admitiu que o título está entregue para o Flamengo e afirmou que agora tomará as decisões com base no que for melhor para os outros jogos decisivos do Palmeiras, pela Libertadores e Copa do Brasil.

“Não, este título está entregue. Por isso, agora vamos fazer aquilo que for melhor para o Palmeiras”, disse Abel, que aproveitou o momento para criticar a “isonomia do campeonato” e ressaltou que o clube foi prejudicado pela ausência de alguns nomes em jogos decisivos, como o próprio duelo diante do Cruzeiro, em que o alviverde tinha ausências de jogadores que disputaram a Data Fifa.

“Acho que não é fácil, foi um ano muito difícil em vários níveis, sobretudo no Brasileirão. É uma competição onde há vários fatores que podem influenciar a isonomia do campeonato, como foi hoje. O Palmeiras não tinha o elenco todo para jogar ou ter mais opções. Mas dar os parabéns, acho que a equipe do Flamengo foi forte, eficaz, não ter tantos contratempos como tivemos”, completou.

Cenário da tabela e a vantagem carioca

Com o tropeço em Belo Horizonte, o clube alviverde estacionou nos 73 pontos, enquanto a equipe carioca lidera a competição nacional com 79 pontos.

O confronto direto entre os líderes acontece neste sábado, dia 21, às 16h30, pela 36ª rodada do torneio. Para confirmar o troféu de forma antecipada, os visitantes precisam de apenas um empate na capital paulista.

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Discurso interno e decisões na temporada

Embora uma vitória em casa mantenha chances matemáticas remotas para a equipe alviverde, o planejamento interno passou a priorizar outras frentes de decisão, incluindo a final da Copa Libertadores. Abel Ferreira declarou que a comissão técnica avaliará a gestão de esforço do elenco na reta final para buscar os melhores resultados institucionais.