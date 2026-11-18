A força da bola parada definiu o confronto no Mineirão. Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro venceu o Palmeiras de virada por 2 a 1, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão. Após sair atrás no placar logo nos primeiros segundos da etapa final, a equipe mineira buscou a reação com um golaço de falta e um gol contra, resultado que garantiu matematicamente ao clube, no mínimo, uma vaga na fase prévia da próxima Libertadores.
Domínio mandante e defesas de Carlos Miguel
O primeiro tempo foi marcado pelo controle do Cruzeiro, que terminou o jogo com 62% de posse de bola e maior volume ofensivo. A equipe comandada por Artur Jorge tentou furar o bloqueio palmeirense, mas esbarrou em boa atuação do goleiro Carlos Miguel. Aos 18 minutos, após cobrança de escanteio rasteira, Kaio Jorge finalizou e exigiu que o arqueiro fosse buscar no cantinho. Pouco depois, aos 24, Gerson bateu forte por baixo e viu o goleiro alviverde trabalhar novamente. O Palmeiras, apostando em um jogo mais vertical sob o comando de Abel Ferreira, assustou em descidas rápidas, mas o placar seguiu zerado até o intervalo.
Gol relâmpago e a virada em três minutos
A volta para o segundo tempo trouxe emoção imediata. Com apenas 17 segundos de bola rolando, Lucas Evangelista lançou nas costas da defesa para Sosa, que acelerou para dentro da área e bateu rasteiro para abrir o placar para os visitantes. O susto, no entanto, não desestabilizou os donos da casa, que encontraram a vitória nas bolas paradas. Aos 29 minutos, Matheus Pereira cobrou falta da intermediária com força, acertou o ângulo e empatou com um golaço. O Mineirão incendiou, e a virada veio logo na sequência, aos 32: William bateu escanteio fechado da esquerda e Khellven acabou raspando de cabeça para trás, marcando contra o próprio patrimônio.
Tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Cruzeiro chega aos 63 pontos, consolida a terceira posição e garante matematicamente terminar no máximo em sexto lugar, assegurando vaga ao menos na fase prévia da Libertadores. De quebra, o time engata a quinta vitória consecutiva na competição. Já o Palmeiras permanece na vice-liderança com 73 pontos, mas vê sua invencibilidade de 11 jogos no campeonato chegar ao fim.
As duas equipes voltam a campo no próximo sábado (21/11). O Cruzeiro visita a Chapecoense, enquanto o Palmeiras recebe o Flamengo, em confrontos válidos pelo Brasileirão.