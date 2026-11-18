O Remo fez o dever de casa na noite desta quarta-feira, 18, para seguir com chances de permanência na elite. Jogando no Mangueirão, a equipe paraense dominou a já rebaixada Chapecoense e venceu por 2 a 0, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols rápidos de Jajá e Patrick, o time mandante construiu o placar cedo e controlou a partida sem grandes sustos.

Início avassalador define o rumo

O Remo começou o jogo com muita intensidade e não demorou a balançar as redes. Logo aos 3 minutos do primeiro tempo, após boa trama ofensiva, Patrick serviu Jajá, que concluiu para abrir o placar. O ritmo forte continuou e, aos 19 minutos do primeiro tempo, após análise do VAR, o árbitro marcou pênalti por toque de mão de Fernando dentro da área. Patrick cobrou com categoria aos 20 minutos do primeiro tempo e ampliou a vantagem. O time da casa seguiu confortável, não sofreu pressão e quase marcou o terceiro aos 38 minutos do primeiro tempo, quando Zé Ivaldo carimbou o travessão catarinense. Antes do intervalo, aos 41 minutos do primeiro tempo, o goleiro Marcelo Rangel garantiu o zero na defesa ao fazer uma grande defesa em arremate de Tulio Eduardo na entrada da pequena área.

Controle no Mangueirão e administração do resultado

Na volta para a etapa final, o cenário mudou pouco. Mesmo com a Chapecoense tentando criar chances ofensivas e terminando o jogo com maior posse de bola (53% contra 47%), o Remo soube administrar a vantagem. O goleiro Gabriel Werner evitou um prejuízo maior para os visitantes, destacando-se aos 60 minutos ao fazer duas defesas seguidas em chutes de Jajá e Marlon. O time catarinense tentou descontar com cruzamentos e arremates, mas a zaga paraense e o goleiro Marcelo Rangel, que terminou a partida com quatro defesas, asseguraram o placar. Nos minutos finais, o time da casa apenas tocou a bola esperando o apito final.

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Situação e próximos compromissos

Apesar da vitória, o Remo segue em situação delicada. A equipe chega a 32 pontos, mas permanece na 19ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. Contando este jogo, o time soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já a Chapecoense, que entrou em campo com o rebaixamento matemático já confirmado, amarga a 20ª colocação com 21 pontos e acumula quatro derrotas nos últimos cinco jogos na competição. O Remo volta a campo no domingo, 22, contra o Athletico-PR. A Chapecoense joga no sábado, 21, contra o Cruzeiro.

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