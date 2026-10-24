Em um duelo de opostos na tabela, o Cruzeiro fez valer o fator casa e derrotou o Remo por 1 a 0 na noite desta sexta-feira, 23, no Mineirão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de sofrer sustos e ver o adversário acertar a trave, a equipe mineira foi letal na bola parada para garantir o triunfo. O resultado consolida a excelente fase dos mandantes na parte de cima da classificação, enquanto complica ainda mais a dramática situação dos paraenses na luta contra a degola.

Remo assusta, mas Cruzeiro é letal no fim

O confronto começou com o Remo mostrando intensidade e buscando o ataque, ciente de sua necessidade urgente de pontuar. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Patrick roubou a bola e acionou Jajá, que invadiu a área e exigiu grande defesa do goleiro Otávio em dois tempos. A equipe visitante continuou perigosa e teve sua melhor chance aos 33 minutos, quando Jajá arriscou de fora da área e carimbou a trave cruzeirense.

Do outro lado, o Cruzeiro encontrava dificuldades para furar o bloqueio adversário, o que gerou descontentamento do técnico Artur Jorge à beira do gramado. No entanto, a eficiência falou mais alto nos acréscimos. Aos 50 minutos, Matheus Pereira cobrou escanteio na medida para Fabrício Bruno, que subiu livre de marcação e testou firme para abrir o placar antes do intervalo.

Pressão sem efetividade

Na volta para a segunda etapa, o cenário se manteve tenso. O Remo, que terminou a partida com 53% de posse de bola e empatado em finalizações com os donos da casa (nove para cada lado), tentou encurralar o Cruzeiro. A equipe paraense rondou a área e apostou em cruzamentos, mas esbarrou na solidez defensiva da Raposa e não conseguiu exigir novas defesas difíceis de Otávio, que terminou o jogo com duas intervenções.

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O Cruzeiro, por sua vez, apostou nos contra-ataques e nas bolas paradas para tentar matar o jogo. Na reta final, Matheus Pereira cobrou novo escanteio e Fabrício Bruno quase ampliou de cabeça, parando em defesa de Marcelo Rangel. O jogo tornou-se mais faltoso, refletido nos três cartões amarelos recebidos pelo Remo na etapa complementar, mas o placar de 1 a 0 permaneceu inalterado até o apito final.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Cruzeiro chega a 54 pontos e assume a 3ª colocação do Campeonato Brasileiro. Contando este jogo, a equipe mineira soma quatro vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Remo permanece estacionado nos 26 pontos, na 19ª posição, amargando uma sequência de cinco jogos sem vencer no torneio, com um balanço de três empates e duas derrotas recentes.

As duas equipes voltam a campo na próxima semana pelo Brasileirão. O Remo recebe o Botafogo na quarta-feira, 28, enquanto o Cruzeiro visita o Atlético-MG na quinta-feira, 29.