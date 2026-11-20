O Flamengo está próximo de conquistar o título do Brasileirão pela 10ª vez. Para conquistar sua segunda taça nacional em solo paulista, basta ao Rubro-Negro empatar a partida do próximo sábado, 21, válida pela 36ª rodada, no Nubank Parque, a partir das 16h30 (de Brasília).
Com isso, a equipe carioca alcançaria o decacampeonato. O Verdão é o maior campeão brasileiro e único dodecacampeão (12 taças).
Entenda a nomenclatura dos campeões
No futebol e em diversas modalidades, usa-se prefixos gregos para nomear o número de vezes que um clube ou atleta se sagrou campeão. A regra geral começa com o bicampeonato, mas se complica a partir do quinto título: penta, hexa, hepta, octa em diante.
Como é mais difícil um time ter múltiplos títulos, é usualmente raro termos com numerologias altas. Com sete títulos, por exemplo, o Corinthians é heptacampeão brasileiro. Já o Santos é octacampeão (8).
No caso de mais de dez conquistas, adiciona-se o prefixo deca na terminologia. Assim, o Verdão é dodecacampeão, ou duodecacampeão.
As terminologias que se referem ao 11º e ao 12º podem se basear tanto no idioma grego quanto no latim. Por isso, as duas formas de redigir são corretas: hendecacampeão ou undecacampeão.
A nomenclatura dos campeões
1 vez: Campeão
2 vezes: Bicampeão
3 vezes: Tricampeão
4 vezes: Tetracampeão
5 vezes: Pentacampeão
6 vezes: Hexacampeão
7 vezes: Heptacampeão
8 vezes: Octacampeão
9 vezes: Eneacampeão
10 vezes: Decacampeão
11 vezes: Hendecacampeão ou Undecacampeão
12 vezes: Dodecacampeão ou Duodecacampeão
13 vezes: Tridecacampeão
14 vezes: Tetradecacampeão
15 vezes: Pentadecacampeão
Lista: os maiores campeões do Brasileirão
- Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)
- Flamengo – 9 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)
- Santos – 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 , 1968, 2002 e 2004)
- Corinthians – 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)
- São Paulo – 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)
- Cruzeiro – 4 (1966, 2003, 2013, 2014)
- Fluminense – 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)
- Vasco – 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)
- Internacional – 3 (1975, 1976 e 1979)
- Atlético-MG – 3 (1937, 1971 e 2021)
- Botafogo – 3 (1968, 1995 e 2024)
- Bahia – 2 (1959 e 1988)
- Grêmio – 2 (1981 e 1996)
- Athletico-PR – 1 (2001)
- Sport – 1 (1987*)
- Coritiba – 1 (1985)
- Guarani – 1 (1978)
* PLACAR considera tanto Flamengo, campeão do Módulo Verde da Copa União (considerada a primeira divisão), como o Sport, campeão do Módulo Amarelo, como campeões brasileiros de 1987