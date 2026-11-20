O técnico Leonardo Jardim precisará promover alterações na equipe titular do Flamengo para o confronto diante do Palmeiras neste sábado, 21, no Nubank Parque, válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca lidera a competição com 79 pontos e necessita de apenas um empate para assegurar o título de maneira antecipada.

A comissão técnica não poderá contar com dois titulares por suspensão automática: o zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar receberam o terceiro cartão amarelo durante a vitória sobre o Athletico-PR.

Além dos suspensos, o meia Nicolás de la Cruz sequer viajou com a delegação para a capital paulista. A decisão partiu da comissão técnica, que optou por preservá-lo do impacto decorrente da grama sintética do estádio adversário.

Danilo aparece como a escolha mais provável para ocupar o posto deixado por Léo Pereira, enquanto Vitão figura como alternativa imediata.

No meio de campo, a vaga aberta pela ausência de Pulgar tem Lucas Paquetá como favorito para iniciar a partida. O comandante português também dispõe de opções com características distintas no elenco, como Saúl Ñíguez e Evertton Araújo.