O Flamengo está próximo de conquistar o título do Brasileirão pela 10ª vez. Para conquistar sua segunda taça nacional em solo paulista, basta ao Rubro-Negro empatar a partida do próximo sábado, 21, válida pela 36ª rodada, no Nubank Parque, a partir das 16h30 (de Brasília).

Com isso, a equipe carioca alcançaria o decacampeonato. O Verdão é o maior campeão brasileiro e único dodecacampeão (12 taças).

Entenda a nomenclatura dos campeões

No futebol e em diversas modalidades, usa-se prefixos gregos para nomear o número de vezes que um clube ou atleta se sagrou campeão. A regra geral começa com o bicampeonato, mas se complica a partir do quinto título: penta, hexa, hepta, octa em diante.

Como é mais difícil um time ter múltiplos títulos, é usualmente raro termos com numerologias altas. Com sete títulos, por exemplo, o Corinthians é heptacampeão brasileiro. Já o Santos é octacampeão (8).

No caso de mais de dez conquistas, adiciona-se o prefixo deca na terminologia. Assim, o Verdão é dodecacampeão, ou duodecacampeão.

As terminologias que se referem ao 11º e ao 12º podem se basear tanto no idioma grego quanto no latim. Por isso, as duas formas de redigir são corretas: hendecacampeão ou undecacampeão.

A nomenclatura dos campeões

1 vez: Campeão

2 vezes: Bicampeão

3 vezes: Tricampeão

4 vezes: Tetracampeão

5 vezes: Pentacampeão

6 vezes: Hexacampeão

7 vezes: Heptacampeão

8 vezes: Octacampeão

9 vezes: Eneacampeão

10 vezes: Decacampeão

11 vezes: Hendecacampeão ou Undecacampeão

12 vezes: Dodecacampeão ou Duodecacampeão

13 vezes: Tridecacampeão

14 vezes: Tetradecacampeão

15 vezes: Pentadecacampeão

Lista: os maiores campeões do Brasileirão

Palmeiras – 12 (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023)

Flamengo – 9 (1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025)

Santos – 8 (1961, 1962, 1963, 1964, 1965 , 1968, 2002 e 2004)

Corinthians – 7 (1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017)

São Paulo – 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008)

Cruzeiro – 4 (1966, 2003, 2013, 2014)

Fluminense – 4 (1970, 1984, 2010 e 2012)

Vasco – 4 (1974, 1989, 1997 e 2000)

Internacional – 3 (1975, 1976 e 1979)

Atlético-MG – 3 (1937, 1971 e 2021)

Botafogo – 3 (1968, 1995 e 2024)

Bahia – 2 (1959 e 1988)

Grêmio – 2 (1981 e 1996)

Athletico-PR – 1 (2001)

Sport – 1 (1987*)

Coritiba – 1 (1985)

Guarani – 1 (1978)

* PLACAR considera tanto Flamengo, campeão do Módulo Verde da Copa União (considerada a primeira divisão), como o Sport, campeão do Módulo Amarelo, como campeões brasileiros de 1987