O meia Giorgian De Arrascaeta é o maior campeão estrangeiro da história do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, 21, em pleno Nubank Parque, onde empatou com o rival Palmeiras, o uruguaio conquistou pela quarta vez o título do Brasileirão.

Assim, aos 32 anos, superou Gustavo Gómez, zagueiro paraguaio alviverde, e assumiu a ponta do ranking. O camisa 10 flamenguista venceu as edições de 2019, 2020, 2025 e 2026.

Na partida que coroou a campanha, Arrascaeta foi titular e atuou durante todo o tempo. Somou x passes certos, x passes para finalização e x dribles certos, segundo estatísticas do Sofascore.

Arrascaeta ainda se torna um dos mais vitoriosos da história entre brasileiros e estrangeiros. Com quatro títulos, agora se encontra na atrás apenas de Coutinho, Mauro, Mengálvio, Ademir da Guia, Dudu, Dagoberto e Mayke, com cinco, e de Pelé, Pepe e Lima, com seis.