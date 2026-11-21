O Flamengo é campeão do Brasileirão de 2026. O título foi conquistado neste sábado, 21, diante do Palmeiras, no Nubank Parque. Assim, os ídolos Arrascaeta e Bruno Henrique seguem fazendo história.

A conquista com duas rodadas de antecedência marcou a quarta conquista do Campeonato para ambos. Os ídolos venceram as edições de 2019, 2020, 2025 e 2026.

Com quatro taças, a dupla superou em números boa parte da geração vitoriosa dos anos 1980. Zico, principal ídolo da história flamenguista, venceu o campeão em três ocasiões: 1980, 1982 e 1983. Além disso, conquistou a Copa União de 1987, que não é reconhecida oficialmente como título brasileiro.

Nomes como Raul, Júnior, Marinho e Andrade também conquistaram as edições de 1980, 1982 e 1983. No entanto, por conquistas com outros clubes, somam cada um quatro conquistas de Brasileiro. Ou seja, apenas com a camisa do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique se tornaram os mais vitoriosos.