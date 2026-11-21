O Flamengo enfrenta o Palmeiras neste sábado, 21, às 16h30, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder isolado da competição com 79 pontos e seis de vantagem em relação ao rival paulista, o rubro-negro necessita de apenas um empate para confirmar matematicamente o título nacional com três rodadas de antecedência.

Quais são os desfalques confirmados do Flamengo?

Para o confronto direto em São Paulo, o técnico Leonardo Jardim não terá à disposição dois titulares que cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo: o zagueiro Léo Pereira e o volante Erick Pulgar, advertidos no triunfo por 2 a 1 sobre o Athletico-PR.

Além dos suspensos, o meia Nicolás de la Cruz não viajou com o elenco e foi preservado pela comissão técnica devido à preocupação com o impacto do gramado sintético.

Quais as opções de Leonardo Jardim para o time titular?

No setor defensivo, Danilo desponta como o principal candidato para ocupar a vaga de Léo Pereira e compor a zaga com Léo Ortiz, enquanto Vitão aparece como opção suplementar no elenco.

Para a vaga deixada por Pulgar no meio-campo, a comissão técnica avalia alternativas táticas com características distintas. Os jogadores Lucas Paquetá, Saúl e Evertton Araújo disputam a preferência para iniciar a partida decisiva.

A provável escalação do Flamengo para enfrentar o Palmeiras é: Rossi; Varela, Danilo (Vitão), Léo Ortiz, Alex Sandro; Jorginho, Saúl (Paquetá), Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino, Pedro.