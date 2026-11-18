A Conmebol oficializou a escala de arbitragem para a grande decisão da Copa Libertadores de 2026. A partida que define o título continental entre Palmeiras e Estudiantes será disputada no dia 28 de novembro, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Quem comanda a equipe de arbitragem na decisão?

O árbitro principal designado para a finalíssima é o venezuelano Jesús Valenzuela, integrante do quadro da Fifa. Toda a equipe de campo e os principais postos de suporte técnico contam com profissionais do mesmo país.

O árbitro principal esteve na Copa do Mundo de 2026 e no Mundial de 2022. Neste ano, apitou quatro partidas, entre elas a decisão do terceiro lugar entre França e Inglaterra. O venezuelano também já apitou a final do Intercontinental de 2024, quando o Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0.

Na América do Sul, apitou duas finais de Sul-Americana, entre elas o duelo entre Fortaleza e LDU, em 2023, e a Recopa Sul-Americana de 2025 entre Botafogo e Racing.

A escalação oficial da arbitragem reúne:

Árbitro principal: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Jesús Valenzuela (Venezuela) Assistente 1: Jorge Urrego (Venezuela)

Jorge Urrego (Venezuela) Assistente 2: Tulio Moreno (Venezuela)

Tulio Moreno (Venezuela) Quarto árbitro: Alexis Herrera (Venezuela)

Alexis Herrera (Venezuela) Árbitro de vídeo (VAR): Juan Soto (Venezuela)

Qual é o histórico do árbitro com os finalistas?

Durante a atual campanha na Libertadores, Valenzuela já esteve à frente de compromissos envolvendo tanto o time brasileiro quanto o clube argentino. A torcida alviverde pode se “apegar na mística” de que o Palmeiras nunca perdeu uma partida com o árbitro comandando um confronto.