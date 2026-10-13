O Fluminense recebe o Palmeiras nesta quarta-feira, dia 14, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. O técnico Marcão avalia alternativas em dois setores do seu time titular.

No meio-campo, Nonato e Hércules concorrem pela titularidade ao lado de Martinelli e Paulo Henrique Ganso. No setor ofensivo, Savarino foi testado na ponta esquerda, tendo Serna como opção. Hulk e Agustín Canobbio completam a linha de frente.

Na lateral esquerda, Renê recupera-se de entorse no tornozelo e, após treinar com o grupo, disputa vaga com Guilherme Arana. O único desfalque confirmado é o atacante John Kennedy, com lesão de longo prazo.

A comissão técnica tricolor poupou titulares no clássico recente contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, visando preservar o condicionamento físico do elenco para a partida da Libertadores.