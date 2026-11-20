O lateral esquerdo Guilherme Arana atingiu a marca de 450 partidas oficiais na sua carreira profissional. O feito ocorreu na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o São Paulo, no MorumBIS, em confronto válido pela 35ª rodada do Brasileirão.

“Fico muito feliz por alcançar 450 jogos como profissional. É uma marca que representa muito trabalho, dedicação e a confiança de todos que fizeram e fazem parte da minha caminhada”, disse. “Tenho muito a agradecer à minha família, aos companheiros, treinadores e profissionais que estiveram comigo durante todos esses anos. Espero continuar construindo uma história bonita e ajudando o Fluminense.”

Aos 29 anos, o jogador soma 32 gols, 51 assistências e 11 títulos no currículo. O período mais duradouro ocorreu no Atlético-MG, no qual disputou 273 partidas e conquistou oito troféus. Revelado pelo Corinthians, equipe pela qual atuou em 89 oportunidades, o ala já acumula 43 jogos, dois gols e uma assistência pelo clube das Laranjeiras.

Com o triunfo como visitante, o time carioca chegou a 60 pontos e permaneceu na quarta colocação da tabela. O resultado assegurou presença pelo menos nas fases preliminares da Copa Libertadores.

“Estou muito feliz aqui no Fluminense e motivado para seguir dando o meu melhor dentro de campo. Temos compromissos importantes neste fim de temporada e sei da responsabilidade de vestir essa camisa. Nosso foco é continuar trabalhando forte, jogo a jogo, para garantir a vaga direta na Libertadores”, completou Arana.

O Fluminense volta a campo em casa contra o Mirassol neste domingo (22).