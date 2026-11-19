O Fluminense derrotou o São Paulo por 1 a 0 na noite desta quinta-feira, 19, no Morumbis, no encerramento da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um golaço de Hércules ainda no primeiro tempo, a equipe visitante confirmou sua superioridade técnica na partida, refletida no controle da posse de bola e nas finalizações certas. O resultado consolida o bom momento dos cariocas e amplia a sequência negativa dos donos da casa na competição.
Golaço coroa controle visitante
O confronto começou com boa intensidade e o Fluminense logo exigiu trabalho do goleiro Rafael. Aos quatro minutos, Hulk recebeu arremesso lateral na área, matou no peito e chutou forte para boa defesa do camisa 1 são-paulino. O São Paulo tentou responder com Artur, que quase abriu o placar batendo colocado de fora da área aos 22. No entanto, a eficiência carioca falou mais alto aos 32 minutos. Após cruzamento da direita, Arboleda raspou de cabeça, a bola bateu no peito de Hulk e sobrou limpa para Hércules. O camisa 35 acertou uma bomba de canhota, no ângulo, marcando um belo gol para o Fluminense.
Pressão sem direção e defesas de Rafael
No segundo tempo, o São Paulo tentou acelerar o jogo em busca do empate, mas esbarrou na própria falta de pontaria. Apesar de somar 12 finalizações ao longo da partida, a equipe paulista não acertou o alvo nenhuma vez, deixando o goleiro Fábio sem defesas registradas. Aos 28 minutos da etapa final, o time da casa chegou a balançar as redes com Calleri, mas o árbitro marcou falta do atacante sobre Thiago Silva antes da subida de cabeça, invalidando o lance. Nos minutos finais, o Fluminense aproveitou os espaços e viu Rafael trabalhar novamente, espalmando chute de Guilherme Arana e defendendo uma finalização rasteira de Martinelli após erro na saída de bola defensiva do São Paulo.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Fluminense chega a 60 pontos, mantendo a quarta colocação no campeonato, e engata sua terceira vitória consecutiva. A equipe, que já estava com vaga ao menos na Sul-Americana matematicamente garantida antes do jogo, segue firme no pelotão de frente. Já o São Paulo permanece em 11º lugar com 44 pontos e atinge a marca de quatro partidas sem vencer no Brasileirão (contando este jogo, são duas derrotas e dois empates nos últimos cinco compromissos). O Tricolor paulista volta a campo na próxima segunda-feira, 23, quando visita o Botafogo. O Fluminense joga no domingo, 23, recebendo o Mirassol.