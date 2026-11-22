O craque do real Madrid, Vini Jr., provocou o Palmeiras por meio de comentário em postagem no Instagram após a conquista do título brasileiro pelo Flamengo, comemorado no Nubank Parque, no último sábado, 21.

A publicação compartilhada pelo perfil do clube rubro-negro na rede em questão ironiza a comemoração de Jhon Arias no primeiro gol do jogo, na qual o colombiano sinalizou “aqui não”.

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“Dia triste em São Paulo”, cutucou Vini Jr., em um dos comentários.

Arrascaeta e Bruno Henrique, que superaram Zico no Brasileirão, também abraçaram a zoeira e alfinetaram o rival: “Toma”, escreveu o uruguaio. “Vai tomando”, completou o camisa número 27.

Festa no estádio do Palmeiras

Jhon Arias abriu o placar para o Palmeiras no primeiro tempo, mas Samuel Lino, na etapa final, marcou o gol que assegurou o título para os Rubro-Negros.

Esse é o décimo título nacional do Flamengo e a terceira vez na história que o clube é bicampeão consecutivo do torneio (1982/1983, 2019/2020 e 2025/2026).