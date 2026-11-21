O Flamengo é o campeão brasileiro de 2026 após empatar com o Palmeiras, no Nubank Parque. O clube carioca garantiu o título com duas rodadas de antecedência, no entanto, comemorou com a taça conquistada no ano passado.
Segundo o ge, O troféu foi levado ao gramado por membros da comissão técnica Rubro-Negra. O fato ocorre por decisão da CBF, que prevê a entrega da taça da atual edição no primeiro jogo em que o campeão atuar como mandante após a conquista
Como o próximo jogo do Flamengo será contra o Coritiba, no Couto Pereira, a equipe comandada por Leonardo Jardim só levantará o troféu de Campeão Brasileiro de 2026 contra a Chapecoense, no Maracanã, pela 38ª e última rodada do torneio.
Festa no estádio do Palmeiras
Jhon Arias abriu o placar para o Palmeiras no primeiro tempo, mas Samuel Lino, na etapa final, marcou o gol que assegurou o título para os Rubro-Negros.
Esse é o décimo título nacional do Flamengo e a terceira vez na história que o clube é bicampeão consecutivo do torneio (1982/1983, 2019/2020 e 2025/2026).