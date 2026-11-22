Após o empate do Palmeiras por 1 a 1 contra o Flamengo no Nubank Parque, resultado que confirmou o título do Campeonato Brasileiro de 2026 para o rival, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva, parabenizou o treinador Leonardo Jardim e reconheceu a campanha adversária.

Quais fatores pesaram para o vice-campeonato alviverde?

Durante a entrevista coletiva, o comandante do Palmeiras fez uma autocrítica detalhada e enumerou os motivos que, em sua visão, impactaram o desempenho da equipe ao longo da competição. Entre os pontos mencionados, o português apontou méritos do rival, falhas próprias, desfalques clínicos e o calendário esportivo.

“A primeira justificativa é que o adversário tem o melhor treinador, os jogadores deixo para vossa análise. Segundo, erros do treinador. Terceiro, lesões. Quarta, Data Fifa. Quinta, venda de jogadores. Sexta, Data Fifa pós-Copa do Mundo. Sétima, Data Fifa. E a mais importante de todos: que nosso adversário foi muito melhor do que o Palmeiras dentro de campo e fora de campo”, afirmou o técnico em entrevista coletiva.

Abel também apontou a experiência do elenco do Flamengo como mais um fator que favoreceu o título e voltou a fazer relação entre investimento financeiro do elenco e o título ao fim da temporada.

“Conseguimos competir com nosso adversário dentro de campo, com todas as diferenças, como hoje. Um adversário com média de idade de 31 anos, nenhum jogador com menos de 25, treinador experiente, treinou em todo lado, jogadores experientes. A grande razão é que nosso adversário foi melhor. Não é quem investe mais, quem tem treinador que ganha? Neste campeonato, foi nosso adversário”, analisou.

O que disse o treinador sobre as punições recebidas?

Além das questões táticas e de planejamento, o técnico relembrou os episódios de suspensão enfrentados durante a temporada nacional, incluindo punições impostas pela Justiça Desportiva que o afastaram da beira do gramado em jogos do torneio.

“Nunca na história do futebol brasileiro um treinador tomou tantos castigos como eu. Não estou dizendo que sou um santo, estou dizendo o que aconteceu”, declarou Abel Ferreira.