O meia Giorgian De Arrascaeta apontou a regularidade coletiva do Flamengo como um dos principais fatores para a conquista do título rubro-negro no

Campeonato Brasileiro de 2026. O time carioca empatou com o Palmeiras por 1 a 1 na tarde de sábado, 21, e confirmou a conquista com duas rodadas de antecedência. O uruguaio ainda aproveitou para alfinetar o rival.

Como a regularidade definiu a conquista rubro-negra

De acordo com o camisa 10, a equipe soube manter o equilíbrio e administrar a primeira colocação a partir do momento em que alcançou a liderança da tabela. Ao comentar a disputa direta com o Palmeiras, Arrascaeta reconheceu a força competitiva do adversário paulista, mas frisou que o Rubro-Negro mostrou maior contundência nos momentos decisivos do torneio.

“O Palmeiras é o maior rival que a gente tem nesses últimos anos. Depois que tomamos a liderança, não saímos mais, a gente teve uma regularidade muito boa. Eles fizeram um grande campeonato, mas a gente foi melhor. Fomos muito contundentes, ganhamos jogos que foram muito difíceis. Sempre estão questionando o Flamengo por uma coisa ou outra. Fomos bem melhores que eles”, analisou.

Arrascaeta ainda parabenizou os companheiros de time pela entrega na temporada e o apoio da torcida ao longo do ano. O meia uruguaio ressaltou que, a partir de agora, a pressão e responsabilidade para conquistar títulos será zerada para o ano que vem.

“Quero dar os parabéns aos torcedores e jogadores do Flamengo pelo decacampeonato. A gente tem que pensar agora que o ano já acabou, e o próximo ano, com certeza, será muito difícil para nós conquistarmos coisas importantes. Temos que ter cabeça fria e um grupo que quer continuar a vencer, que é o mais importante”, completou.

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Arrascaeta falou sobre conquistas no Flamengo

Ao lado de Bruno Henrique, Arrascaeta é o jogador com maior número de taças pelo clube. No total, são 19 troféus levantados desde sua chegada à equipe, em 2018. O uruguaio afirmou que não imaginava que teria uma passagem tão vitoriosa n o clube.

“Difícil pensar que a gente ia conquistar tudo isso aqui. Mas quando você chega a um clube como o Flamengo, você é cobrado por títulos, por taças, a cada ano. A gente sabe que vão acabar as comemorações e festas esse ano e, no ano que vem, será tudo de novo. No primeiro jogo, já vamos ser muito cobrados para conquistar coisas importantes. Pela grandeza que tem o Flamengo, tem que ser isso mesmo. Somos muito conscientes disso, tanto eu quanto meus companheiros”, disse.