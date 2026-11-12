Antes de enfrentar o Palmeiras na grande decisão da Libertadores, marcada para o dia 28 de novembro, o Estudiantes terá mais uma decisão na temporada. A equipe entra campo nesta quinta-feira, 12, no último compromisso após um período de descanso e preparação para a final continental.

O duelo do Estudiantes será diante do Independiente Rivadavia, válido pela final da Supercopa Argentina. A decisão é em jogo único e acontece no estádio Julio César Villagra, o Gigante de Alberdi, em Córdoba. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília).

Como chegam as equipes para a decisão

O confronto coloca em campo duas equipes que garantiram vaga pelo desempenho nas competições nacionais recentes. O Estudiantes assegurou sua participação na disputa após conquistar o título do Trofeo de Campeones. Por sua vez, a equipe de Mendoza carimbou o passaporte para a finalíssima graças à conquista da Copa Argentina.

Para o elenco comandado pelo treinador Alexander ‘Cacique’ Medina, o embate representa a chance imediata de levantar mais uma taça nacional e assegurar estabilidade esportiva antes da final da Libertadores contra o Palmeiras.

Período de descanso para recuperar jogadores

O compromisso será o último da temporada para o Estudiantes. O time ficou sem vaga nos playoffs do Torneio Clausura do Campeonato Argentino. Após o confronto do Rivadavia, serão 16 dias seguidos com tempo para Cacique Medina trabalhar o elenco e ajustar a estratégia para frear o Palmeiras.

Um dos nomes que está em processo de recuperação é o centroavante Guido Carrillo, de 35 anos, que estava com problemas físicos. O ponta Joaquín Correa, ex-Botafogo, sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa durante a partida contra o Talleres, pela última rodada do Clausura. Ambos são dúvida para a decisão continental, mas o Estudiantes terá recuperá-los durante a pausa dos jogos.