O Estudiantes ganhou uma preocupação de peso a menos de três semanas da final da Copa Libertadores. O atacante Joaquín Correa, de 32 anos, teve diagnosticada uma distensão muscular de grau dois no músculo bíceps femoral da perna direita e virou dúvida para a decisão continental contra o Palmeiras, agendada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu.

A contusão ocorreu durante o empate por 1 a 1 contra o Talleres, no último sábado, 7, pelo campeonato local, partida em que o jogador precisou ser substituído no decorrer do segundo tempo.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, Correa já é desfalque confirmado para o compromisso desta quinta-feira, 12, quando a equipe disputa o troféu da Supercopa da Argentina diante do Independiente Rivadavia.

O objetivo do departamento médico é intensificar o tratamento para que o atacante esteja à disposição no histórico confronto no Uruguai, que pode garantir o pentacampeonato da Libertadores ao Estudiantes.

Contudo, a presença do camisa 9 no Estádio Centenário não é garantida. A comissão técnica avalia ainda que, mesmo reunindo condições médicas, o atleta lidará com a falta de ritmo de jogo por não participar das atividades regulares com o restante do elenco nas próximas semanas.

O histórico físico recente do jogador na competição sul-americana também inspira cautela. Ao longo da atual campanha, Correa apresentou dores musculares durante a fase de quartas de final, contra o Corinthians, e precisou deixar o campo na semifinal diante do Flamengo, após sofrer uma pancada que resultou em um hematoma.