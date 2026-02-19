Ainda na procura por um substituto de Jorge Sampaoli, o nome de Eduardo Domínguez, do Estudiantes, entrou na mira do Atlético-MG, segundo apuração do ge. Campeão argentino em 2025, o técnico renovou seu contrato com o clube de La Plata até o fim de 2027. Apesar da renovação, o Galo conversa com a diretoria do time argentino para fechar com Domínguez.

Caso a negociação avance nos próximos dias, é esperado que a diretoria do Galo viaje para a Argentina para fechar um acordo com o técnico. A negociação pelo treinador de 47 anos, porém, não é considerada fácil.

Diante desse cenário, a diretoria do Atlético-MG segue monitorando o mercado em busca de um novo treinador, com prioridade para um estrangeiro. Pedro Martins, do Al Gharafa, do Catar, é um dos nomes na mira do Galo. A multa do técnico português, contudo, é considerada alta.

O Atlético-MG entra em campo no próximo domingo, 22, às 18h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Mineiro, contra o América-MG, e Lucas Gonçalves deve seguir no comando da equipe. De acordo com o ge, o elenco aprova o técnico interino, mas a diretoria ainda não o considera uma opção efetiva para o comando da equipe.

Quem é Eduardo Domínguez, campeão pelo Estudiantes