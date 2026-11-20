Finalista da Copa Libertadores em 28 de novembro, diante do Estudiantes, em Montevidéu, no Uruguai, e da Copa do Brasil, diante do Grêmio, em 6 de dezembro, em Brasília, o Palmeiras aguarda pelo retorno do atacante Paulinho, que se recupera de lesão há quase um mês. O clube, porém, não estipula prazo para o retorno.

O jogador de 26 anos segue em tratamento na panturrilha da perna direita, a mesma operou em outras ocasiões. Paulinho, que vem sofrendo com lesões em série nos últimos anos, se machucou pela última vez em 21 de outubro, em partida contra o Fluminense pela semifinal da Libertadores.

“O atacante Paulinho segue em recuperação […] Embora os exames de imagem iniciais tenham descartado fratura na região operada, avaliações complementares realizadas nas semanas seguintes constataram inflamações persistentes nos tecidos musculares e ósseos”, informou o Palmeiras, em nota oficial, nesta semana.

Portanto, de acordo com o Palmeiras, embora o problema tenha sido na mesma perna em que Paulinho passou por duas cirurgias, exames apontaram que a placa colocada para corrigir a fratura por estresse na tíbia (o osso da canela que vem atormentando o jogador) não foi afetada.

O clube informou ainda que Paulinho “se mantém em reabilitação junto ao NSP (Núcleo de Saúde e Performance), onde fará tratamento diário em dois períodos até estar em condições de retornar aos treinamentos.”A prioridade dos médicos é assegurar a plena cicatrização das inflamações persistentes antes de liberá-lo para treinos com bola e partidas. É, provável, portanto, que Paulinho não atue contra Estudiantes e Grêmio.

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Paulinho: lesões em série e poucos gols

Comprado por 18 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões na cotação da época) junto ao Atlético-MG em 2025, Paulinho atuou em apenas 16 partidas ao longo da primeira temporada. Anotou três gols e deu duas assistências, mas interrompeu a sequência para uma nova cirurgia na tíbia após a Copa do Mundo de Clubes.

Em 2026, Paulinho teve ainda menos sequência: tem 2 gols em apenas 11 jogos na temporada. Em maio, chegou a ser titular em dois jogos e balançou as redes contra Flamengo e Chapecoense. No entanto, desde então sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e lesões musculares na coxa, e foi perdendo espaço.

Recuperado, Paulinho ganhou novas chances no clássico contra o Corinthians, mas perdeu um pênalti, e na semifinal da Libertadores, quando sentiu o incômodo na panturrilha que o mantém longe até dos treinos. Paulinho tem contrato com o alviverde até o fim de 2029.