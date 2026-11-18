A Conmebol lançou os novos aplicativos oficiais e e totalmente customizados para atender aos torcedores das grandes decisões continentais de 2026: a final da Copa Sul-Americana, disputada entre Atlético-MG e Boca Juniors e a final da Copa Libertadores, entre Palmeiras e Estudiantes.

Desenvolvidas pela Imply Eleven Tickets, ticketeira oficial e empresa responsável pela operação completa de venda de ingressos, atendimento ao público e controle de acessos dos eventos, as plataformas apresentam um pacote completo de recursos inéditos e aprimorados em relação à edição de 2025. O objetivo central da novidade é elevar o padrão de segurança, otimizar o fluxo de entrada nas arenas e oferecer uma experiência digital mais moderna e confiável aos fãs do futebol sul-americano.

O destaque da atualização tecnológica reside nos mecanismos rígidos de segurança projetados para coibir a ação de cambistas e evitar falsificações. O sistema opera sob a regra de apenas um ingresso vinculado por aparelho telefônico e utiliza um código QR dinâmico, atualizado em tempo real, além de bloquear a captura de tela (printscreen) no dispositivo. Outra facilidade importante para o dia dos jogos é a funcionalidade totalmente offline, que permite ao torcedor apresentar sua entrada mesmo sem conexão com a internet no entorno dos estádios, bastando ter realizado o download prévio do bilhete.

As ferramentas já estão disponíveis para download gratuito nas lojas oficiais de aplicativos dos sistemas Android e iOS, divididas por competição. Para os dispositivos Android, na Google Play Store, os torcedores podem baixar o SUDAMERICANA Tickets e o LIBERTADORES Tickets. Já para os usuários de iPhone, na Apple App Store, estão disponíveis o SUDAMERICANA Tickets e o LIBERTADORES Tickets.

Publicidade Continua após a publicidade

Como usar o aplicativo?

Após instalar o aplicativo correspondente à partida, o usuário precisa apenas efetuar o login utilizando o mesmo cadastro empregado no momento da compra para visualizar o ingresso na carteira digital, sendo que o QR Code de acesso será habilitado exatamente 72 horas antes do apito inicial.

No dia das decisões, a chegada dos torcedores ao perímetro do estádio será rigorosamente organizada por setores e contará com um sistema de dupla verificação realizado diretamente pelo aplicativo desenvolvido pela Imply.

Na primeira barreira de controle, equipes treinadas utilizarão dispositivos móveis para conferir o QR Code dinâmico, validando o bilhete de acordo com o setor correspondente e liberando a passagem para a área externa controlada. Superada essa etapa inicial, o torcedor seguirá em direção ao portão específico de seu setor, onde passará pela segunda checagem no aplicativo, procedimento final que autoriza o acesso definitivo às arquibancadas e ao interior do estádio.

“Nosso compromisso está em entregar serviços de excelência não apenas para o organizador do evento, mas também para o usuário final, fornecendo soluções integradas para atender a grandes marcas mundiais. O torcedor tem mais segurança contra fraudes, e a operação ganha agilidade na leitura nos portões”, afirma Tironi Paz Ortiz, CEO da Imply.

A ticketeira operou as finais da Libertadores em Guayaquil, em 2022, e no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 2023. Em 2025, a plataforma também esteve novamente presente na decisão em Lima, no Peru, na decisão entre Flamengo x Palmeirtas, realizada no Estádio Monumental U.

Além disso, de acordo com a empresa, a grande novidade para as finais de 2026 será o uso estratégico da inteligência artificial. Segundo Sergio Meinhardt, Diretor de Operações da Imply ElevenTickets, a tecnologia foi integrada para otimizar o atendimento ao cliente e acelerar a resolução de problemas no dia do jogo. A inteligência artificial ganha protagonismo nesta operação, mostrando como a ferramenta pode ser aplicada na prática para melhorar a experiência e o suporte ao torcedor.

“Entre as principais inovações, merece destaque a ampliação do uso de tecnologias baseadas em inteligência artificial, especialmente no relacionamento com os torcedores. Um dos exemplos é a implementação de um chatbot com IA, que busca tornar o atendimento mais ágil, facilitar o acesso às informações e oferecer uma experiência mais eficiente e interativa ao público. Podemos dizer que a IA será protagonista na interação com torcedores, e essas finais serão as mais tecnológicas da história”, acrescenta.

A evolução tecnológica na operação de ingressos também acompanha o crescimento e a profissionalização dos serviços envolvidos nas finais continentais. Parceira oficial da Conmebol na comercialização de pacotes de viagens e hospitalidade, a ABSOLUT Sport atua na conexão entre as competições, os torcedores e as marcas, em um cenário que exige cada vez mais integração entre segurança, tecnologia e experiência do público.

“Grandes eventos esportivos são naturalmente mais suscetíveis a tentativas de fraude, comercialização ilegal de ingressos e ofertas de acesso sem procedência. Por isso, investir em tecnologia e segurança, especialmente na validação dos ingressos e no controle de acesso aos estádios, é fundamental para a realização das competições. Na nossa atuação junto à Conmebol, entendemos que a existência de canais oficiais e processos seguros de comercialização é essencial para proteger o torcedor e garantir a credibilidade de toda a operação”, afirma Joaquim Lo Prete, General Manager da ABSOLUT Sport, parceira oficial da Conmebol desde 2022.

App já está disponível nas lojas

Play Store

Sudamericana

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conmebol.sudamericanatickets

Libertadores

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.conmebol.libertadorestickets

Apple Store:

Sudamericana

https://apps.apple.com/py/app/sudamericana-tickets/id6824969389

Libertadores

https://apps.apple.com/py/app/libertadores-tickets/id6825697556

QRCode habilitado apenas 72h antes da partida.