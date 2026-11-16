A final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, também coloca em evidência algumas particularidades do espanhol falado na Argentina e no Uruguai. Expressões comuns no vocabulário do futebol dos dois países ajudam a compreender as diferenças linguísticas e culturais presentes nas arquibancadas sul-americanas.

Hinchada e aguante fazem parte desse vocabulário. A primeira é utilizada para designar a torcida, enquanto a segunda está associada à disposição de apoiar uma equipe mesmo em situações adversas, como um retrato da forma de enxergar o jogo nesses locais.

Segundo Reginaldo Kaeneêne, fundador e CEO da KNN Idiomas, o espanhol utilizado no futebol reúne expressões técnicas e populares. Cancha, por exemplo, é uma das palavras utilizadas para se referir ao campo de jogo. Já pelota parada corresponde à bola, enquanto fuera de juego é a expressão empregada para impedimento.

As particularidades também aparecem na comunicação cotidiana. Na região portenha da Argentina e no Uruguai, é comum o uso de vos em vez de tú em situações informais. Assim, uma pergunta como “¿Tú tienes entradas?” pode ser formulada como “¿Vos tenés entradas?”.

A pronúncia também apresenta características regionais. Na mesma região do Rio da Prata, que abrange principalmente Argentina e Uruguai, as letras “ll” e “y” costumam apresentar uma pronúncia semelhante a sons de “ch” ou “j”, dependendo do falante e da variedade local.

“Aprender um idioma exige mais do que conhecer o significado das palavras. É necessário compreender como elas são utilizadas em diferentes situações e regiões. No futebol, por exemplo, uma expressão pode ter um sentido específico nas arquibancadas e outro fora desse ambiente. Esse contato com a língua em situações reais ajuda o aluno a reconhecer diferenças de vocabulário, pronúncia e contexto”, explica Reginaldo.

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“Para quem faz um curso de idiomas, o contato com conteúdos ligados a interesses pessoais, como o futebol, pode complementar o aprendizado de forma mais natural e ampliar as oportunidades de praticar a língua”, completa.