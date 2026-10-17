O Venezia conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Italiano 2026/27 ao bater o Napoli por 1 a 0, neste sábado, no Stadio Pier Luigi Penzo. Em partida válida pela sétima rodada, os donos da casa suportaram um grande volume ofensivo dos visitantes e contaram com um pênalti desperdiçado por Kevin De Bruyne na etapa final para garantir o resultado. Com o triunfo, o Venezia soma seus primeiros três pontos na competição, enquanto o Napoli estaciona nos dez.
Eficiência e o gol decisivo
A equipe comandada pelo técnico estreante Davide Nicola entrou em campo com a dura missão de pontuar pela primeira vez no torneio, adotando uma postura reativa no esquema 3-5-2. O Napoli, sob o comando de Massimiliano Allegri, dominou a posse de bola, terminando o jogo com 71%, mas não conseguiu transformar o controle em gols durante o primeiro tempo.
Logo no início da segunda etapa, aos quatro minutos, o Venezia foi letal: Simon Sohm deu a assistência e Akor Adams balançou as redes, abrindo o placar para os mandantes. Em desvantagem, o Napoli intensificou a pressão e promoveu três alterações simultâneas aos nove minutos, promovendo as entradas de Rasmus Hojlund, Kevin De Bruyne e Alisson Santos.
Os números refletem o bombardeio visitante: foram 25 finalizações totais e 11 escanteios a favor, contra apenas nove chutes e nenhum tiro de canto do Venezia.
A grande chance de empate ocorreu aos 23 minutos, mas Kevin De Bruyne desperdiçou a cobrança de pênalti. Na reta final, o goleiro Filip Stanković viu a equipe mandante se fechar e foi exigido, mas terminou a partida com seis defesas e ajudou a assegurar a vitória inédita.
Com este resultado, o Venezia chega a três pontos em sete jogos, mas segue na 20ª colocação, respirando após um início de campeonato zerado. Já o Napoli permanece no nono lugar, com os mesmos dez pontos que tinha antes do apito inicial.
O Napoli volta a campo na terça-feira, 20, quando recebe o Bodo/Glimt pela Champions League. O Venezia joga no domingo, 25, fora de casa contra o Genoa, pelo Campeonato Italiano.