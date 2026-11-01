A Juventus venceu o Napoli por 2 a 0 na tarde deste domingo, 1º, no Allianz Stadium, em Turim, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Em um duelo definido na etapa final, os donos da casa transformaram o alto volume de finalizações em gols, contando com participações decisivas de jogadores que saíram do banco de reservas.

O confronto também foi marcado pela expulsão direta de Luca Marianucci, do Napoli, que complicou a situação dos visitantes.

Volume ofensivo e placar zerado

Apesar de o Napoli terminar a partida com uma ligeira vantagem na posse de bola (51% contra 49%), foi a Juventus, comandada pelo técnico Spalletti, quem ditou o ritmo ofensivo do jogo. A equipe mandante registrou 18 finalizações totais contra apenas sete dos visitantes, além de cobrar 13 escanteios contra quatro.

No entanto, o primeiro tempo terminou sem alterações no placar. A etapa inicial registrou apenas cartões amarelos para Douglas Luiz e Jhon Lucumi, da Juventus, e Luca Marianucci, do Napoli.

Mudanças decisivas e cartão vermelho

A história da partida mudou no segundo tempo, impulsionada pelas substituições. Aos 70 minutos, Kerim Alajbegovic abriu o placar para a Juventus, aproveitando a assistência de Edon Zhegrova, que havia entrado no jogo aos 59 minutos. Logo após marcar, Alajbegovic recebeu cartão amarelo e foi substituído por Jérémie Boga.

A situação do Napoli, treinado por Allegri, se agravou aos 75 minutos, quando Luca Marianucci recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando os visitantes com um jogador a menos.

Golpe final e situação na tabela

Com a vantagem numérica, a Juventus selou a vitória aos 87 minutos. Jérémie Boga, que havia acabado de entrar, marcou o segundo gol após passe de Andrea Cambiaso, outro atleta acionado no decorrer da etapa final. O goleiro Meret, do Napoli, terminou o jogo com duas defesas, enquanto Vicario, da Juventus, fez uma intervenção.

Com o resultado, a Juventus chega a 17 pontos e assume a 7ª colocação no Campeonato Italiano. O Napoli, que estaciona nos 14 pontos, cai para o 8º lugar. Contando este jogo, ambas as equipes somam duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição.

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Próximos jogos

As duas equipes agora voltam as atenções para as competições europeias no meio de semana, antes de retornarem ao torneio nacional. O Napoli entra em campo na quarta, 4, contra o Porto, pela Uefa Champions League. Na quinta, 5, a Juventus visita o AZ Alkmaar, pela Uefa Europa League.

Pelo Campeonato Italiano, ambos jogam no domingo, 8: a Juventus visita a Fiorentina, enquanto o Napoli recebe a Lazio.