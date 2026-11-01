A Juventus venceu o Napoli por 2 a 0 na tarde deste domingo, 1º, no Allianz Stadium, em Turim, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano. Em um duelo definido na etapa final, os donos da casa transformaram o alto volume de finalizações em gols, contando com participações decisivas de jogadores que saíram do banco de reservas.
O confronto também foi marcado pela expulsão direta de Luca Marianucci, do Napoli, que complicou a situação dos visitantes.
Volume ofensivo e placar zerado
Apesar de o Napoli terminar a partida com uma ligeira vantagem na posse de bola (51% contra 49%), foi a Juventus, comandada pelo técnico Spalletti, quem ditou o ritmo ofensivo do jogo. A equipe mandante registrou 18 finalizações totais contra apenas sete dos visitantes, além de cobrar 13 escanteios contra quatro.
No entanto, o primeiro tempo terminou sem alterações no placar. A etapa inicial registrou apenas cartões amarelos para Douglas Luiz e Jhon Lucumi, da Juventus, e Luca Marianucci, do Napoli.
Mudanças decisivas e cartão vermelho
A história da partida mudou no segundo tempo, impulsionada pelas substituições. Aos 70 minutos, Kerim Alajbegovic abriu o placar para a Juventus, aproveitando a assistência de Edon Zhegrova, que havia entrado no jogo aos 59 minutos. Logo após marcar, Alajbegovic recebeu cartão amarelo e foi substituído por Jérémie Boga.
A situação do Napoli, treinado por Allegri, se agravou aos 75 minutos, quando Luca Marianucci recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando os visitantes com um jogador a menos.
Golpe final e situação na tabela
Com a vantagem numérica, a Juventus selou a vitória aos 87 minutos. Jérémie Boga, que havia acabado de entrar, marcou o segundo gol após passe de Andrea Cambiaso, outro atleta acionado no decorrer da etapa final. O goleiro Meret, do Napoli, terminou o jogo com duas defesas, enquanto Vicario, da Juventus, fez uma intervenção.
Com o resultado, a Juventus chega a 17 pontos e assume a 7ª colocação no Campeonato Italiano. O Napoli, que estaciona nos 14 pontos, cai para o 8º lugar. Contando este jogo, ambas as equipes somam duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição.
Próximos jogos
As duas equipes agora voltam as atenções para as competições europeias no meio de semana, antes de retornarem ao torneio nacional. O Napoli entra em campo na quarta, 4, contra o Porto, pela Uefa Champions League. Na quinta, 5, a Juventus visita o AZ Alkmaar, pela Uefa Europa League.
Pelo Campeonato Italiano, ambos jogam no domingo, 8: a Juventus visita a Fiorentina, enquanto o Napoli recebe a Lazio.