O Genoa superou o Lecce por 2 a 1 na tarde deste domingo, no Stadio Via del Mare, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27. A equipe visitante construiu o resultado na primeira etapa, impulsionada por uma atuação decisiva de Junior Messias. Apesar de ter menos posse de bola e finalizar menos, o Genoa foi letal no ataque e contou com seis defesas do goleiro Bijlow para frear a reação dos donos da casa, que chegaram a ter um gol anulado pelo VAR antes do intervalo.

Vantagem construída cedo e susto no fim do primeiro tempo

A equipe comandada por De Rossi, armada em um 3-4-2-1, não demorou a mostrar eficiência. Logo aos 11 minutos, Junior Messias serviu Milutin Osmajić, que abriu o placar para o Genoa. Aos 28, foi a vez do próprio Junior Messias balançar as redes, aproveitando assistência de Stephan El Shaarawy para ampliar a vantagem.

O Lecce, sob o comando de Di Francesco, reagiu na reta final da primeira etapa. Aos 40 minutos, Youssef Maleh descontou. O empate quase veio nos acréscimos: aos 47, o Lecce marcou novamente, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado aos 49 minutos.

Pressão do Lecce esbarra em Bijlow

No segundo tempo, o cenário foi de insistência dos mandantes. O Lecce terminou a partida com 53% de posse de bola e 18 finalizações totais, sendo sete na direção do gol. No entanto, o time esbarrou no goleiro Bijlow, que terminou o jogo com seis defesas registradas.

O Genoa, que acertou o alvo apenas três vezes em toda a partida (convertendo duas), focou em segurar o resultado. A etapa final foi marcada por substituições e faltas, resultando em três cartões amarelos para o Lecce (Mohamed Kaba, Jamil Siebert e Di Francesco) e um para o Genoa (Hamed Junior Traorè).

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Genoa confirma sua boa fase na competição: contando este jogo, são quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. A equipe chega aos 13 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela. Já o Lecce vive momento oposto, amargando sua quarta derrota nas últimas cinco partidas, e permanece no 14º lugar, com nove pontos.

As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelo Campeonato Italiano. O Lecce joga no sábado, 7, contra o Torino, fora de casa. O Genoa atua no domingo, 8, quando recebe o Milan.