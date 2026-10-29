O Frosinone confirmou seu favoritismo e goleou o Lecce por 5 a 1 nesta quinta-feira, 29, na PSC Arena, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Italiano. Com amplo domínio nas ações ofensivas e na posse de bola, os donos da casa construíram o placar com naturalidade. O resultado eleva o Frosinone para a sexta colocação na tabela, agora com 17 pontos, enquanto o Lecce permanece estacionado no 14º lugar, com nove pontos.
Controle absoluto e vantagem no primeiro tempo
O Frosinone entrou em campo no esquema 4-2-3-1 sob o comando do técnico Massimiliano Alvini e logo impôs seu ritmo. A equipe terminou o jogo com 60% de posse de bola e 26 finalizações totais, contra apenas 15 do adversário.
A superioridade se transformou em gol aos 25 minutos do primeiro tempo, quando Matteo Cichella abriu o placar após assistência de Farès Ghedjemis. Nos acréscimos, aos 46, o Frosinone ampliou a vantagem com Giacomo Calò, que converteu uma cobrança de pênalti, levando o 2 a 0 para o intervalo.
Na volta para o segundo tempo, o panorama não mudou. Aos 14 minutos, Antonio Raimondo marcou o terceiro gol do Frosinone, aproveitando o passe de Giorgi Kvernadze. O técnico Alvini promoveu a entrada de Daniel Birligea no lugar de Antonio Raimondo, uma troca que se provaria letal. Apenas dois minutos depois, aos 27, Birligea marcou o quarto gol após assistência de Romano Schmid. O lance chegou a ser revisado pelo VAR, que confirmou a validade do gol para os donos da casa.
O Lecce conseguiu descontar aos 37 minutos com Joel Almada Monteiro, que recebeu passe de Olaf Gorter, jogador que havia saído do banco de reservas. O goleiro Palmisani, do Frosinone, terminou a partida com cinco defesas, enquanto Falcone, do Lecce, fez quatro. Nos acréscimos, Birligea apareceu novamente para fechar a conta, com mais uma assistência de Kvernadze.
A vitória consolida o bom momento do Frosinone no Campeonato Italiano. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas pela competição. Já o Lecce vive situação oposta: o balanço recente aponta quatro derrotas e apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos no torneio.
As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 01, pelo Campeonato Italiano. O Frosinone recebe o Torino, enquanto o Lecce joga em casa contra o Genoa.