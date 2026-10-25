A precisão ofensiva foi o grande diferencial da Juventus na tarde deste domingo, 25. Atuando no Stadio Via del Mare, a equipe visitante venceu o Lecce por 2 a 0, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Italiano. Em um confronto onde os donos da casa finalizaram o dobro de vezes, a eficiência cirúrgica do time de Turim e a segurança de seu goleiro definiram o placar ainda no primeiro tempo.

Eficiência cirúrgica e brilho de Douglas Luiz

A postura tática da Juventus, armada no 3-1-4-2 pelo técnico Spalletti, garantiu o controle da posse de bola (58%), mas a equipe não precisou de um bombardeio para construir sua vantagem. Com apenas oito finalizações totais em todo o jogo, os visitantes foram letais nas duas únicas vezes em que acertaram o alvo. Aos 29 minutos da etapa inicial, Douglas Luiz serviu Weston McKennie, que abriu o placar. Pouco depois, aos 41 minutos, foi a vez do próprio Douglas Luiz balançar as redes, desta vez aproveitando a assistência de Federico Gatti para ampliar a vantagem antes do intervalo.

Lecce tenta, mas para em Vicario

O volume ofensivo do Lecce, comandado por Di Francesco, esbarrou na solidez defensiva adversária. Os donos da casa registraram 16 finalizações ao longo da partida, sendo quatro delas na direção do gol. No entanto, o time viu o goleiro Vicario trabalhar com perfeição, realizando quatro defesas e garantindo que a meta da Juventus terminasse intacta. Na reta final, a frustração do Lecce ficou evidente na disciplina: Kialonda Gaspar recebeu cartão amarelo aos 31 minutos do segundo tempo e acabou expulso com um vermelho direto nos acréscimos, aos 49 minutos.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Juventus chega a 14 pontos e assume a 7ª colocação no Campeonato Italiano, recuperando-se na competição (agora soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos). Já o Lecce, que estaciona nos 9 pontos, ocupa o 12º lugar e amarga sua terceira derrota no mesmo recorte de cinco partidas recentes.

As duas equipes voltam a campo no meio da semana pela competição. A Juventus joga na quarta-feira, 28, quando visita o Genoa. O Lecce atua na quinta-feira, 29, fora de casa, contra o Frosinone.