Em um duelo movimentado e com intervenções decisivas do VAR, Juventus e Rennes empataram em 2 a 2 nesta quinta-feira, 22, no Allianz Stadium, em Turim. A partida, válida pela terceira rodada da Liga Europa, marcou o fim do aproveitamento perfeito da equipe italiana na competição e não aliviou o ambiente após a pesada derrota para a Lazio no fim de semana.

Início agitado e eficiência francesa

A postura tática inicial mostrou uma Juventus disposta a controlar o jogo com a bola no chão, e a recompensa não demorou. Logo aos cinco minutos, após boa transição com passes curtos pelo meio, Nick Woltemade enfiou a bola para Zeki Çelik, que finalizou rasteiro na saída do goleiro Samba para abrir o placar.

O Rennes, no entanto, não se intimidou com a festa da torcida local. Aos 15 minutos, Nagida fez boa jogada da ala para dentro e alçou na área. Bryan Reynolds escorou de cabeça e Mousa Al-Tamari apareceu na pequena área para empatar.

A partir da igualdade, o goleiro Samba se tornou peça fundamental para os visitantes, fazendo grandes defesas em uma cabeçada de Federico Gatti e em um chute colocado de Weston McKennie.

A eficiência do time francês falou mais alto na reta final da primeira etapa. Aos 41 minutos, Nagida ficou com uma sobra na entrada da área e bateu forte. A bola explodiu no braço de Douglas Luiz, e o VAR confirmou o pênalti. Boulaye Dia cobrou com categoria no canto direito, deslocou Vicario e levou o Rennes em vantagem para o intervalo.

Pênalti devolvido e frustração no fim

Atrás no marcador, o time comandado por Luciano Spalletti voltou para a segunda etapa pressionando em busca da reação. Aos 20 minutos, após cobrança de falta de Douglas Luiz, McKennie ajeitou de cabeça e a bola tocou no braço de Reynolds. Nova penalidade confirmada pelo árbitro de vídeo. Woltemade bateu rasteiro no meio do gol e deixou tudo igual novamente.

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O empate deixou o jogo aberto, com as duas equipes buscando a vitória e exigindo trabalho dos goleiros. Aos 43 minutos, a torcida italiana chegou a comemorar a virada quando Jhon Lucumi aproveitou uma bola viva na área e girou batendo de canhota para o fundo da rede. Contudo, o árbitro dinamarquês Morten Krogh foi ao monitor do VAR e anulou o lance por impedimento após um desvio no início da jogada, selando o placar final.

Os números da partida refletem o equilíbrio: os donos da casa tiveram 54% de posse de bola, mas os visitantes finalizaram mais vezes (16 contra 14). Defensivamente, o goleiro italiano Vicario terminou o jogo com três defesas, contra duas do francês Samba.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, a Juventus chega a sete pontos em três jogos na Liga Europa, com duas vitórias e um empate na competição. Já o Rennes passa a cinco pontos, com uma vitória e dois empates.

As duas equipes voltam suas atenções para os campeonatos nacionais no próximo domingo, 25. A Juventus visita o Lecce pelo Campeonato Italiano, enquanto o Rennes recebe o Strasbourg pelo Campeonato Francês.