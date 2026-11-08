O Lille foi ao Roazhon Park na manhã deste domingo, 8, e venceu o Rennes por 2 a 1, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Francês 2026/27. Com uma atuação cirúrgica, os visitantes garantiram os três pontos e se mantiveram firmes na parte de cima da tabela de classificação, enquanto os donos da casa amargaram mais um tropeço na competição.

Eficiência visitante e empate rápido

O confronto começou com o Rennes, comandado pelo técnico Haise, buscando impor o ritmo como mandante. A equipe terminou a partida com 53% de posse de bola e 12 finalizações totais, contra oito do adversário.

No entanto, o Lille mostrou maior precisão no ataque. Aos 24 minutos do primeiro tempo, Soriba Diaoune abriu o placar para os visitantes.

A resposta do Rennes não demorou: aos 31 minutos do primeiro tempo, Boulaye Dia balançou as redes após receber assistência de Abdelhamid Aït Boudlal, levando o duelo empatado para o intervalo.

Diaoune decide na etapa final

No segundo tempo, o jogo se tornou mais faltoso por parte do Lille, que cometeu 15 infrações ao longo da partida contra sete do Rennes, resultando em três cartões amarelos para a equipe visitante (Calvin Verdonk, Maurits Kjaergaard e Nathan Ngoy).

Apesar disso, a eficiência ofensiva voltou a fazer a diferença. Aos 68 minutos, Soriba Diaoune apareceu novamente, desta vez como garçom, e deu o passe para Nathan Ngoy marcar o gol da vitória.

Os goleiros Samba, do Rennes, e Özer, do Lille, terminaram o jogo com uma defesa cada, refletindo o baixo número de finalizações no alvo (duas para os mandantes e três para os visitantes).

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Lille chega a 21 pontos e ocupa a 2ª colocação no Campeonato Francês. A equipe vive um bom momento, somando, com este jogo, três vitórias e dois empates nas últimas cinco partidas do torneio. Já o Rennes, que estaciona nos 16 pontos e na 5ª posição, acumula sua terceira derrota nos últimos cinco compromissos pela competição.

O Lille volta a campo no dia 21, quando recebe o Lyon pelo Campeonato Francês, antes de encarar o Bayern de Munique dio 25, pela Uefa Champions League. O Rennes joga no dia 22, contra o Lorient, também pela liga nacional, e no dia 26, enfrenta o NEC pela Uefa Europa League.