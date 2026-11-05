A eficiência falou mais alto no AFAS Stadion nesta quinta-feira, 05. Mesmo com menos posse de bola e sofrendo forte pressão na reta final, a Juventus aproveitou suas chances no primeiro tempo para vencer o AZ Alkmaar por 2 a 1, em duelo válido pela quarta rodada da fase da liga da Liga Europa. O resultado mantém a equipe italiana invicta na competição continental e freia a tentativa de ascensão dos holandeses na tabela de classificação.
Lei do Ex
O confronto começou com a Juventus marcando alto e forçando o recuo do AZ Alkmaar. A postura agressiva dos visitantes deu resultado aos 19 minutos, com um roteiro familiar e cruel para os holandeses. Randal Kolo Muani deu um chapéu em Mees de Wit pela direita e cruzou rasteiro para Teun Koopmeiners. O meia chapou de primeira da entrada da área para abrir o placar, aplicando a “lei do ex” justamente no jogo em que enfrentava seu irmão, Peer Koopmeiners, que estava no lado oposto.
O gol mudou a postura da equipe comandada por Luciano Spalletti, que se fechou na defesa e passou a apostar nos contra-ataques. Aos 37 minutos, a estratégia se provou letal: Nick Woltemade brigou no ataque e deixou com Kolo Muani, que ganhou no corpo da zaga e bateu de canhota para ampliar a vantagem antes do intervalo, jogando uma ducha de água fria nos mandantes
No segundo tempo, o cenário mudou. O AZ Alkmaar, que terminou a partida com 56% de posse de bola e 18 finalizações contra apenas nove dos italianos, partiu para o ataque. O técnico Lee-Roy Echteld promoveu uma série de substituições para dar fôlego ao time, enquanto a Juventus respondeu trocando peças para fortalecer ainda mais a sua marcação.
A insistência dos donos da casa foi recompensada aos 43 minutos da etapa final, quando Elijah Dijkstra cruzou rasteiro e Mexx Meerdink empurrou para a rede na pequena área, diminuindo o placar. O estádio pegou fogo e o empate quase veio nos acréscimos. Aos 46, Meerdink cabeceou, o goleiro Vicario fez uma defesa sensacional e De Wit mandou o rebote para o gol. No entanto, a arbitragem assinalou impedimento de Meerdink na origem do lance, anulando o que seria a igualdade.
Com a vitória, a Juventus chega a 10 pontos em quatro jogos na Liga Europa. Já o AZ Alkmaar permanece com seis.
A equipe italiana volta a campo no próximo domingo, 08, contra a Fiorentina, pelo Campeonato Italiano. O AZ Alkmaar jogará contra o Groningen, no mesmo dia, pelo Campeonato Holandês.