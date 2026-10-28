O Genoa venceu a Juventus por 2 a 0 nesta quarta-feira, no estádio Luigi Ferraris, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Italiano de 2026/27. Com uma atuação cirúrgica no primeiro tempo, os donos da casa construíram o placar cedo, liderados por Tommaso Baldanzi, que contribuiu com um gol e uma assistência.

Eficiência define o placar no primeiro tempo

Apesar de ter menos posse de bola ao longo do jogo (37% contra 63%), o Genoa foi letal quando chegou ao ataque. Aos 12 minutos, Kingsley Ehizibue abriu o placar após receber passe de Baldanzi. Pouco tempo depois, aos 28, o próprio Baldanzi balançou as redes, ampliando a vantagem para os mandantes. A equipe da casa terminou a partida com apenas duas finalizações no gol, convertendo ambas em bola na rede.

Atrás no placar, a Juventus buscou a reação e terminou a partida com números superiores no ataque: foram 17 finalizações no total, sendo quatro na direção do gol, além de nove escanteios. No entanto, esbarrou na atuação do goleiro Justin Bijlow, que realizou quatro defesas. O goleiro da Juventus, Vicario, não registrou defesas na partida.

O técnico Spalletti promoveu diversas alterações na equipe de Turim, incluindo as entradas de Edon Zhegrova e Nick Woltemade no intervalo, mas o placar permaneceu inalterado.

Com o resultado, o Genoa chega a 10 pontos e sobe para a 13ª colocação na tabela de classificação. A equipe vive um bom momento na competição: contando este jogo, são três vitórias nos últimos quatro compromissos pelo campeonato. Já a Juventus permanece na 8ª posição e amarga sua segunda derrota em três rodadas.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo, 01, pelo Campeonato Italiano. O Genoa visita o Lecce, enquanto a Juventus recebe o Napoli.