A nova temporada da Juventus tem apresentado oscilações de rendimento, mas abriu espaço para o técnico Luciano Spalletti buscar a recuperação de grandes contratações. O volante brasileiro Douglas Luiz, adquirido por mais de 50 milhões de euros, reencontrou as boas atuações na Velha Senhora sob o comando do treinador.

Como Koopmeiners ganhou espaço na equipe titular

Com o êxito inicial no processo com o atleta brasileiro, a comissão técnica foca agora em recuperar Teun Koopmeiners. O meia holandês, contratado por 58 milhões de euros junto à Atalanta em 2024, passou a receber mais minutos devido aos desfalques no setor, provocados pelas lesões de Manuel Locatelli e Khéphren Thuram.

Entrosamento e evolução nos jogos recentes

Koopmeiners iniciou entre os titulares em três das últimas quatro partidas, compondo o setor central ao lado de Douglas Luiz e Weston McKennie. No último domingo, 25, o holandês mostrou sintonia com o brasileiro na jogada ensaiada que abriu o placar contra o Lecce. A comissão técnica da Juventus mantém confiança plena no atleta, respaldada pelas atuações recentes que aumentaram o otimismo nos bastidores de Turim.