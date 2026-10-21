Após sofrer uma derrota por 3 a 0 diante da Lazio pelo Campeonato Italiano, a Juventus volta as atenções para a Liga Europa. O técnico Luciano Spalletti decidiu promover alterações no setor ofensivo para o duelo contra o Rennes nesta quinta-feira, 22.

Segundo o jornal francês L’Équipe, os atacantes Randal Kolo Muani e Nick Woltemade serão escalados para atuar juntos na linha de frente da equipe italiana. A intenção da comissão técnica é conferir maior presença de área, velocidade e dinamismo às jogadas ofensivas alvinegras.

Contra a Lazio, a Juve atuou com apenas um centroavante de ofício – Kolo Muani -, com Kerim Alajbegovic e Nico González pelas pontas. Spalletti testou a formação com dois atacantes após Woltemade entrar na vaga de Alajbegovic no intervalo.

O confronto diante do clube francês representa um momento crucial para a equipe de Turim reverter o ambiente de cobrança, exacerbado por críticas públicas do capitão Bremer, e retomar o caminho das vitórias.

A Velha Senhora ganhou as duas primeiras partidas e entra na terceira rodada como líder da fase da liga.