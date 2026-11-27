Montevidéu, bairro de Tres Cruces, uma padaria comum. Um café da manhã, com misto quente e um café espresso. Cerca de 300 pesos uruguaios, equivalentes a algo em torno de 42 reais, já com o desconto do IVA (Imposto sobre Valor Agregado) aplicado para turistas.

Em São Paulo, cidade entre as mais caras do Brasil, o valor médio da mesma refeição é 31,73 reais, segundo levantamento realizado pelo Procon-SP em 2026. Também na capital paulista, no restaurante Fuego Celeste, bem conceituada churrascaria de inspirações uruguaias, uma refeição com um bife ancho e uma taça de vinho tannat giram na casa dos 210 reais, já com adicional da taxa de serviço.

Na capital que sedia a final da Copa Libertadores, um jantar na Parrilla La Otra, casa de carnes com boas indicações, com os mesmos itens, custa cerca de 320 reais. Mesmo que essa não seja uma refeição cotidiana, muito menos acessível para toda população, seja no Uruguai ou no Brasil, o cenário reforça a diferença de preços.

Ainda assim, a impressão não é apenas de quem chega ao país com reais no bolso. O Uruguai apresenta um dos maiores níveis de preços da América Latina quando os valores são comparados em uma mesma moeda.

Mais caro para quem?

Em dezembro de 2025, o Uruguai era 58% mais caro do que a média latino-americana, segundo o índice de nível de preços do Programa de Comparação Internacional do Banco Mundial, acompanhado pela Fundar. O país aparecia no topo da pesquisa, em uma faixa próxima à de economias europeias como Espanha e Itália. A comparação considera o custo geral de bens e serviços.

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No segundo trimestre de 2026, a mediana da renda mensal per capita uruguaia foi de 40.000 pesos, cerca de 5.435 reais, e em Montevidéu o valor chegou a 50.800 pesos, equivalentes a mais de 6.900 reais, segundo o Instituto Nacional de Estatística. A mediana representa o ponto central da distribuição: metade dos domicílios recebe menos e metade recebe mais. O rendimento médio per capita, por sua vez, foi de 34.331 pesos no país (4.680 reais) e 43.344 pesos na capital (5.909 reais).

A diferença entre renda média e mediana é relevante para entender a questão, visto que a média pode ser puxada para cima por rendimentos mais elevados de poucas pessoas. Enquanto isso, a mediana ajuda a observar o centro dos ganhos, embora também não seja suficiente para descrever todas as situações.

No entanto, é um dos caminhos para entender a experiência de quem vive na cidade, não apenas de quem chega para passar alguns dias. Outra rota plausível para compreender parte da estrutura é a escuta de moradores. PLACAR, durante sua estadia em Montevidéu, conversou com figuras que expuseram seus relatos.

Guillermo Aquino, proprietário e barista do Fuzz Café, cafeteria de grãos especiais na Ciudad Vieja, relatou o custo de vida. “É, dizem que aqui ganham no mínimo algo equivalente a 600 dólares. Mas os aluguéis? São caros. Pago mais do que isso apenas para alugar um apartamento pequeno para viver com minha esposa e nosso cão. A realidade não é para todos.”

O peso das despesas, então, passa a ser desigual, o que não é novidade na análise da situação econômica dos países latino-americanos. Em 2025, 16,6% da população uruguaia estava abaixo da linha de pobreza, segundo o Instituto Nacional de Estatística do Uruguai. Ou seja, apesar do país ter renda relativamente alta para os padrões continentais, isso não significa que todos consigam absorver os preços, o que mantém a desigualdade em números expressivos, com a relação entre os rendimentos do décimo mais rico e do décimo mais pobre chegando a 12,4 vezes.

Maurício, motorista de aplicativo, ressaltou isso durante uma corrida entre a região central e o bairro de Pocitos. “Vejo todos estrangeiros que vêm e reclamam que aqui é caro. Verdade, mas nós sabemos disso e vivemos. Eu vivo com o que ganho, tudo bem. Mas não é muito, porque não sobra muito. Até se você ganhar 10.000 dólares (55.559 reais) gastando obrigatoriamente 11.000 dólares (61.158 reais), você vai ficar pobre”.

Um país caro, com proteção social

O nível de preços elevado convive com uma estrutura de proteção social relativamente abrangente. O Uruguai possui uma tradição de políticas públicas que envolve saúde, educação, previdência, proteção trabalhista e assistência social. Parte importante dos custos que poderiam recair diretamente sobre as famílias é financiada coletivamente, por meio de contribuições, impostos e recursos públicos.

O Sistema Nacional Integrado de Saúde reúne prestadores públicos e privados, financiados por contribuições e recursos estatais. O Fundo Nacional de Saúde, o Fonasa, permite que trabalhadores formais e seus dependentes estejam vinculados ao financiamento do sistema e tenham acesso a prestadores de saúde.

“Viver aqui ainda é relativamente bom. Muitos argentinos reclamam de lá quando vêm, alguns brasileiros também dizem que o Brasil tem problemas. Mas eu gosto daqui. Não temos cultura muito de consumir fora de casa sempre, mais em datas especiais. Mas gosto, minha família é bem posicionada”, disse Miguel, garçom que atendeu a equipe de reportagem durante um jantar após uma cobertura.

A educação também reduz parte dos custos de formação de uma família, já que o Uruguai oferece ensino público gratuito e a Universidade da República, principal universidade pública do país, que não cobra mensalidades. Dentro desse caminho, ainda há programas de alimentação escolar, bolsas e transferências vinculadas à permanência de estudantes.

Quanto à estrutura previdenciária, a aposentadoria existe em um sistema público de seguridade que protege grande parcela da população idosa. Segundo dados citados em levantamentos do Instituto Nacional, a cobertura previdenciária entre pessoas com 65 anos ou mais supera 96%. Cerca de 16% da população do país encontra-se nessa faixa etária.

Por que o Uruguai é caro?

O custo elevado não possui uma explicação única. Fatores que ajudam a entender são como a dimensão do mercado, a dependência de importações, os custos internos, a tributação, a logística, a estrutura de concorrência e a relação entre moeda e preços.

O país, por exemplo, tem aproximadamente 3,4 milhões de habitantes, um mercado relativamente pequeno em comparação com Brasil e Argentina. A escala pode influenciar custos de produção e distribuição, volume de importação, capacidade de diluir despesas fixas e competição entre empresas.

A dependência do exterior também torna câmbio, frete e custos de importação relevantes para determinados produtos. Bens industrializados, eletrônicos e outros itens que dependem de cadeias internacionais incorporam custos de transporte, distribuição, armazenamento e intermediação.

Não é possível atribuir a diferença de preços exclusivamente à tributação. O valor dos impostos varia conforme o tipo de tributo e o perfil do contribuinte, com alíquota básica de 22% de IVA sobre o consumo, 10% a 36% de imposto de renda para residentes (IRPF) e 25% sobre o lucro das empresas (IRAE).

A relação entre o peso uruguaio e outras moedas também afeta a competitividade com mercados externos. Atualmente, cada dólar equivale a mais de 40 pesos uruguais, e cada real equivale a mais de sete reais.

A combinação desses fatores ajuda a explicar por que o Uruguai pode apresentar preços elevados mesmo em períodos de inflação relativamente baixa (4,87% nos últimos 12 meses). Uma inflação menor significa que os preços estão aumentando mais lentamente, mas não significa que eles tenham voltado a um patamar barato.

Qual turista mais consome?

O custo elevado não se limita a visitantes brasileiros, visto que nível de preços uruguaio também é alto quando medido em dólares, o que pode afetar turistas de economias com moedas fortes. Mesmo assim, em 2025, o Uruguai recebeu aproximadamente 3,6 milhões de visitantes e arrecadou 11,3 milhões de reais em receitas turísticas. O gasto total cresceu 16,6% em relação ao ano anterior.

O gasto médio por dia variou conforme a nacionalidade. Brasileiros gastaram aproximadamente 673 reais por dia, argentinos 485 reais por dia, chilenos 628 reais por dia, norte-americanos 550 reais por dia e europeus 443 reais por dia. A média geral ficou em 522 reais por dia.

Os números indicam a dimensão econômica do turismo e o comportamento de consumo dos visitantes, mas não medem diretamente a percepção de preço. Um turista pode gastar mais porque fica mais dias, escolhe hotéis, consome em restaurantes ou possui um padrão de consumo mais elevado.

O Uruguai também oferece mecanismos fiscais para estimular o consumo de visitantes estrangeiros. Durante determinadas temporadas, turistas não residentes que pagam serviços elegíveis com cartões emitidos no exterior ou por mecanismos previstos na legislação recebem benefícios tributários, como reduções ou devoluções de IVA em categorias específicas, entre elas serviços gastronômicos e aluguel de veículos. A hospedagem de não residentes possui tratamento tributário próprio.