A Puma e a Conmebol renovaram a parceria por mais quatro anos, com contrato válido agora até o fim de 2030. O acordo foi oficializado na sexta-feira, 20, em Barranquilla, na Colômbia, com a assinatura de Carlos Laje, gerente-geral da Puma Latam, e Alejandro Domínguez, presidente da entidade sul-americana.

Com a renovação, a empresa seguirá responsável pela produção das bolas e pelo fornecimento de uniformes oficiais das principais competições organizadas pela Conmebol. A parceria também contempla torneios de futsal, futebol de areia, categorias de base e competições femininas.

A extensão do vínculo reforça a relação entre as duas instituições, que compartilham o objetivo de impulsionar o futebol no continente e ampliar o alcance de suas competições. “Renovar com a Conmebol é continuar construindo juntos algo que sentimos como nosso. Para a Puma, como marca líder no esporte, o futebol faz parte da nossa essência, e essa parceria parece uma extensão natural de quem somos”, afirmou Carlos Laje.

Juan Emilio Roa, diretor comercial da Conmebol, também destacou a importância da continuidade do acordo. “Essa aliança se sustenta em uma visão compartilhada e no compromisso de continuar trabalhando pelo desenvolvimento e pela expansão do futebol e de seus valores”, declarou.