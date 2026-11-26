O palco do primeiro gol da história das Copas do Mundo não existe mais. Em Pocitos, bairro de Montevidéu cujo nome remete aos pequenos poços cavados por lavadeiras nas margens de um arroio para lavar roupas, o antigo campo desapareceu entre ruas, casas e construções que hoje pouco remetem ao futebol. Foi ali, em 13 de julho de 1930, que o francês Lucien Laurent marcou o primeiro gol de uma Copa do Mundo, na vitória da França sobre o México.

O Estádio de Pocitos era uma das casas do Peñarol e foi inaugurado em 1921. Enquanto o Centenário era finalizado às pressas para receber o Mundial, o local abrigou partidas da primeira rodada. França e México se enfrentaram ali, simultaneamente a Estados Unidos e Bélgica, no Gran Parque Central. Aos 19 minutos, Laurent colocou os franceses em vantagem e entrou para a história.

A importância histórica, contudo, não garantiu sua preservação. O Peñarol deixou de utilizá-lo em 1933, com a mudança para o Centenário, e o avanço urbano de Montevidéu remodelou a região. A cancha foi demolida, e sua área acabou incorporada ao traçado do bairro, hoje ocupado por uma classe média e média-alta.

Por muito tempo, a localização exata do estádio e do gol de Laurent ficou perdida. A memória reconstruída, porém, não parece convencer a todos. Um senhor que admirava o ponto turístico quando a reportagem de PLACAR passou pelo local fez questão de alertar: “Sabem que essa não é a trave real, né? Não é ela, não sei nem se foi aí”, disse o homem, que passou sem se preocupar com o lúdico e nem sequer se identificou.

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A localização do antigo estádio foi recuperada a partir de uma investigação do arquiteto Enrique Benech. Entre 2002 e 2006, ele recorreu a fotografias aéreas, mapas e registros antigos para reconstituir a posição da cancha no traçado atual de Pocitos.

O trabalho permitiu localizar o antigo centro do campo, no cruzamento da Rua Coronel Alegre com a Rua Charruá, e a região onde ficava a baliza do primeiro gol das Copas, um pouco acima, ainda na Coronel Alegre. Hoje, monumentos de ferro e concreto marcam os dois pontos, discretos em meio à paisagem residencial. A propósito, nesta quinta-feira, 26, o marco que identifica o centro do campo estava praticamente engolido por uma feira livre e tinha fezes de cachorro sobre a inscrição.

Logo adiante de onde ficava a baliza, na Rua Coronel Alegre, 1350, está a Kiricocho, loja de roupas futebolísticas que também trabalha com a memória do esporte. A marca argentina chegou a Montevidéu por meio de uma franquia, e suas peças carregam referências a jogadores, partidas e momentos históricos.

“Todas as peças têm um jogador, uma história por trás”, explica Guzmán, responsável pelo estabelecimento. A ideia, segundo ele, é que o cliente leve consigo uma peça, mas também uma referência ligada ao futebol. As referências vão de Luis Suárez, Diego Maradona e Pelé a ídolos locais. A loja comercializa adesivos de diversos clubes uruguaios, além de camisetas dedicadas a Álvaro Recoba, ídolo do Nacional, e Antonio Pacheco, lenda do Peñarol.

Guzmán, torcedor do Defensor Sporting, também declara apoio ao Estudiantes na final. O apreço pelo futebol brasileiro, porém, é evidente: “Pelé é meu maior ídolo. E também gostava muito do Adriano, do Ronaldo, do Romário. Acompanhei todos esses pela seleção, pelos clubes da Europa e em alguns jogos da Copa Libertadores.”