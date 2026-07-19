Os problemas envolvendo a organização da Copa do Mundo ganharam um provável último capítulo neste domingo, 19, pouco antes da final entre Argentina e Espanha, no MetLife Stadium, em East Rutherford.

Horas antes de a bola rolar, um rígido e bagunçado esquema de segurança obrigou os jornalistas a formarem uma fila quilométrica para a serem submetidos ao scanner e raio-x para controle de acesso, o que sempre ocorre antes do jogo. A espera durava por volta de três, horas, expostos ao forte calor.

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A lentidão foi provocada, principalmente, por um processo mais rigorioso de verificação dos jornalistas credenciados. Além disso, sobrava desinformação dos voluntários da própria Fifa e outros envolvidos diretamente no jogo, que se aglomeravam na mesma fila. Vale lembrar que o presidente dos Estads Unidos, Donald Trump, confirmou presença para a partida.

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O político entregará a taça ao lado do presidente da entidade, o italiano Gianni Infantino. Esta será a primeira aparição de Trump na Copa do Mundo, que não apareceu em nenhum dos 103 jogos até aqui, nem mesmo os do feriado de 4 de julho, dia da independência do país.

Por indicação de pessoas credenciadas, PLACAR e um grupo de repórteres chegaram a ser designados a um outro espaço, que permitia somente a entrada de veículos detentores dos direitos de transmissão. Posteriormente, os mesmos pediram para que todos retornassem aos seus antigos postos, ao portão 4, mas para o fim da fila novamente.

A organização abriu os portões do MetLife às 9h (horário local), seis horas antes do início da partida, em um esquema especial.

No sábado, 18, a Fifa enviou um comunicado sugerindo que a imprensa chegasse cedo ao estádio, porque poderiam ocorrer filas no controle de segurança, além de indicar para que prfissionais que não conseguiram credenciamento não comparassessem.

Durante o intervalo, diversos artistas como Madonna, Justin Bieber, Post Malone e Shakira comandarão shows e transformaram a decisão em um espetáculo também fora das quatro linhas. A previsão é que o mesmo seja prolongado de 15 para 30 minutos de duração.

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