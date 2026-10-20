A crise interna na Juventus ganhou novos desdobramentos após a derrota por 3 a 0 para a Lazio pelo Campeonato Italiano. O ex-goleiro e ídolo Gianluigi Buffon comentou as declarações do zagueiro brasileiro Bremer, que havia apontado falta de personalidade dos companheiros.

Em entrevista à Sky Sports, o defensor brasileiro desabafou sobre a postura do grupo diante dos protestos dos torcedores ao apito final daquela partida: “Alguns têm mais personalidade do que outros. Alguns se escondem e ficam com medo quando ouvem as vaias, e outros não. Não quero apontar o dedo para ninguém, mas cada um tem sua personalidade. Alguns se destacam quando as coisas vão mal, e outros, pelo contrário, se escondem”.

A resposta e o conselho de Buffon

Em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, Buffon afirmou compreender o lado emocional do zagueiro, mas ressaltou a necessidade de protagonismo antes de cobrar o vestiário publicamente.

“Entendo o desabafo de Bremer. Mas, quando você decide falar, precisa ser alguém que entrega mais do que os outros e, por isso, pode se permitir certas críticas contundentes. Antes de cobrar os outros, precisa ser o primeiro a se cobrar. Eu também, às vezes, precisava do apoio de alguém”, declarou o ex-goleiro.

Buffon também relembrou episódios de sua trajetória como capitão para contextualizar o momento vivido pelo clube italiano. “Eu também fiz isso, sempre por impulso. Nunca planejei uma declaração. Em determinado momento, pensei que era correto falar. Sabia que cabia a mim dizer certas coisas”, completou o ídolo juventino.