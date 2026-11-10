O Everton abriu conversas preliminares com os representantes do meio-campista Kevin De Bruyne para avaliar uma investida na janela de transferências de janeiro de 2027. Segundo o portal italiano Calcio Mercato, o interesse do clube inglês surgiu após os problemas do meia no Napoli.

Aos 35 anos, o armador belga transferiu-se para a Itália em 2025, após encerrar vitoriosa trajetória pelo Manchester City. No futebol italiano, no entanto, a sequência do jogador tem sido impactada por desgaste físico e oscilações, gerando os primeiros rumores sobre uma transferência antes do término do acordo.

Outro episódio que chamou a atenção foi uma discussão do belga com seu companheiro Lorenzo Lucca, durante a goleada sofrida para o Porto, por 4 a 1, no último dia 4. Segundo a imprensa italiana, De Bruyne também teve problemas com Giovanni Di Lorenzo, capitão da equipe, após a partida.

De Bruyne tem contrato com a equipe italiana válido até a metade de 2027, com cláusula de renovação por mais uma temporada. Por esse motivo, qualquer investida britânica dependerá de negociação direta com a diretoria do presidente Aurelio De Laurentiis.

Sob o comando do técnico David Moyes, a equipe de Liverpool ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Campeonato Inglês e busca opções de peso para manter a regularidade na metade final da temporada. A prioridade da diretoria é mapear as exigências salariais do atleta e as condições impostas pela agremiação de Nápoles antes de formalizar uma proposta oficial.