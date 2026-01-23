O atacante Giovane, de 22 anos e ex-jogador do Corinthians, está muito próximo de fechar transferência com o Napoli, da Série A italiana. Segundo apuração de veículos especializados, os clubes já alcançaram um acordo por cerca de €20 milhões (cerca de R$ 137 milhões), incluindo bônus, e o jogador deve assinar contrato até 2030, com opção de extensão por mais uma temporada.

Revelado nas categorias de base do Corinthians, Giovane deixou o clube em julho de 2025, após o fim do contrato sem renovação, e acertou com o Hellas Verona. No time italiano, o atacante se destacou nesta temporada com três gols e quatro assistências em 23 jogos, chamando a atenção do mercado europeu.

A negociação com o Napoli segue em ritmo acelerado, com as visitas médicas e assinatura de contrato sendo os próximos passos antes do anúncio oficial. O clube partenopeu busca reforçar seu ataque após as saídas de Noa Lang e Lorenzo Lucca, enquanto Giovane pode ocupar espaço importante no elenco de Antonio Conte.

O Corinthians, por sua vez, tem direito a receber cerca de 1,5% do valor da transferência pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, o que representa um retorno financeiro ao clube que formou o atleta antes de sua carreira na Europa.