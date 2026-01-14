O volante João Gomes, cria das categorias de base do Flamengo, vem despertando o interesse de gigantes do futebol europeu. De acordo com o jornal Marca, Atlético de Madrid, Manchester United e Napoli querem contratar o jogador de 24 anos do Wolverhampton.

Para o Atlético de Madrid, o volante seria o principal nome para repor a saída de Conor Gallagher para o Tottenham. O inglês, formado na base Chelsea, foi vendido para o rival dos Blues por 40 milhões de euros.

João Gomes chama a atenção mesmo em uma temporada vexatória dos Wolves, que ocupam a lanterna na Premier League com apenas sete pontos em 21 partidas.

Simeone já conta com os seguintes nomes para a posição: Pablo Barríos, Jhonny Cardoso e o capitão e veterano Koke. Pela seleção brasileira, o jovem já disputou dez partidas e chegou a ser convocado por Carlo Ancelotti. No entanto, o volante não chegou a entrar em campo com o novo treinador. Outros cinco atletas também ainda não foram utilizados e vivem o mesmo cenário, às vésperas da Copa do Mundo.

Jogadores convocados e não utilizados por Ancelotti: