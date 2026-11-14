Em entrevista concedida à revista Sportweek, do jornal Gazzetta dello Sport, o ex-meio-campista argentino Juan Sebastián Verón avaliou a fase positiva da Lazio no Campeonato Italiano. Atual presidente do Estudiantes de La Plata e ídolo do clube da capital italiana, ele afirmou ver condições reais para a equipe brigar pelo scudetto.

Titular na conquista nacional em 1999/2000, comandada por Sven-Göran Eriksson, Verón identificou traços daquele grupo vitorioso no elenco atual. “Parece o mesmo espírito que tínhamos no ano do scudetto. Todos unidos, todos lutando, ninguém recuando. O bem comum prevalece sobre o individual e, quando essas qualidades estão presentes, tudo é possível”, disse.

“Quem, no início desta temporada, na Série A, mostrou ter algo a mais do que a Lazio? Eu respondo: ninguém. A classificação atual não é um acaso do destino, mas reflete os valores demonstrados até agora. As coisas podem mudar, talvez os jogadores se cansem um pouco, mas os alicerces sobre os quais sua liderança foi construída são sólidos, muito sólidos”, acrescentou.

O ex-jogador também analisou o impacto do técnico Gennaro Gattuso na condução da equipe. Verón ressaltou o ambiente de dedicação construído pelo treinador. “Gattuso conquistou o time, é respeitado por todos, é ouvido e é ele quem define o plano tático de jogo. A influência do treinador foi crucial para criar essa atmosfera positiva que é sentida e transmitida também para aqueles, como eu, sentados em frente à televisão do outro lado do mundo, curtindo o espetáculo”, analisou.

Entre os nomes do elenco, o argentino direcionou elogios a Davide Frattesi. “Ele já era um excelente meio-campista antes mesmo de chegar à Lazio e está fazendo coisas extraordinárias. Há poucos jogadores na Itália com a capacidade dele de entrar na área. E ainda marca gols, o que nunca é um detalhe insignificante no futebol”, completou.

A Lazio lidera a Serie A com 29 pontos, um a mais que Inter de Milão, e volta a campo em 21 de novembro para enfrentar o Lecce.