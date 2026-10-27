A Lazio confirmou seu favoritismo e goleou o Sassuolo por 6 a 2 nesta terça-feira, 27, no Estádio Mapei, em Reggio Emilia, pela nona rodada do Campeonato Italiano de 2026/27.
A equipe visitante chegou aos 25 pontos e assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano, pelo menos até a Inter de Milão enfrentar o Venezia nesta quarta-feira, 28. Os donos da casa permanecem com oito pontos, em 14º lugar.
Pênaltis perdidos e goleada consolidada
O confronto começou em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos, Kenneth Taylor abriu o placar para a Lazio. O Sassuolo respondeu rápido e empatou aos sete com Kristian Thorstvedt, após assistência de Josh Doig. No entanto, a superioridade dos visitantes logo se traduziu em mais gols. Aos 13, Gustav Isaksen marcou o segundo com passe de Mattia Zaccagni. Três minutos depois, Romano Mussolini ampliou a vantagem, aproveitando assistência de Taylor.
A situação do Sassuolo se complicou de vez aos 31 minutos, quando Thorstvedt recebeu cartão vermelho direto e foi expulso. Mesmo com um a menos, os mandantes descontaram aos 43 com Sebastiano Esposito, servido por Simone Cinquegrano. Antes do intervalo, Mattia Zaccagni ainda marcou o quarto da Lazio, com assistência de Isaksen.
Na volta para o segundo tempo, a Lazio manteve a postura ofensiva. Aos dois minutos, o VAR confirmou um pênalti a favor dos visitantes, mas Mattia Zaccagni desperdiçou a cobrança. A falha não freou a equipe da capital, que chegou ao quinto gol aos dez minutos com Tijjani Noslin, novamente com passe de Zaccagni.
Aos 16, a Lazio teve mais um pênalti a seu favor, e desta vez foi Davide Frattesi quem desperdiçou. Pouco depois, aos 20 minutos, Tijjani Noslin marcou seu segundo gol no jogo, o sexto da Lazio, fechando o placar após assistência de Fisayo Dele-Bashiru, que havia entrado no intervalo.
As estatísticas refletiram o controle da Lazio, que terminou a partida com 58% de posse de bola e 16 finalizações totais, sendo oito no alvo. O goleiro Turati, do Sassuolo, precisou fazer duas defesas.
A Lazio volta a campo no domingo, 01, contra o Cagliari. O Sassuolo buscará a recuperação na segunda-feira, 02, diante da Fiorentina.