O abismo na tabela do Campeonato Italiano se refletiu no placar do Stadio Olimpico, em Roma, neste sábado, 24. A Lazio confirmou o favoritismo, venceu o Parma por 2 a 1 pela oitava rodada e garantiu a manutenção da liderança da competição. O resultado espelha o controle dos donos da casa, que ditaram o ritmo do confronto e construíram a vitória na etapa final.

Domínio e gols no segundo tempo

A equipe comandada pelo técnico Gattuso, armada em um 4-3-3, tomou as rédeas da partida desde o início, terminando o jogo com 68% de posse de bola e 21 finalizações, além de trocar 637 passes contra apenas 293 do adversário. Apesar do grande volume ofensivo, o placar só foi inaugurado após o intervalo. Aos cinco minutos do segundo tempo, Kenneth Taylor marcou para a Lazio.

A situação do Parma, que se defendia em um esquema 5-3-2 sob o comando de Gilardino, ficou ainda mais complicada aos 13 minutos. Diego Carlos marcou contra o próprio patrimônio, ampliando a vantagem dos mandantes e dificultando qualquer tentativa imediata de reação dos visitantes.

Desconto nos acréscimos

Mesmo com menos posse de bola e finalizando menos vezes no total (11), o Parma conseguiu acertar o alvo em cinco oportunidades, exigindo quatro defesas do goleiro Mandas ao longo da partida. Do outro lado, o goleiro Corvi viu sua defesa ser vazada duas vezes, mas também registrou três intervenções.

O gol de honra dos visitantes saiu apenas nos acréscimos, aos 50 minutos do segundo tempo. Simone Lontani balançou as redes após receber assistência de Giovanni Fabbian. O lance foi construído por dois jogadores que saíram do banco de reservas na etapa final para tentar mudar o panorama da equipe.

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Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, a Lazio chega aos 22 pontos e segue na 1ª colocação do campeonato, mantendo sua invencibilidade com sete vitórias e um empate. Contando este jogo, a equipe soma quatro vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Parma permanece estacionado nos quatro pontos, ocupando a 19ª posição, amargando um balanço de quatro derrotas em seus últimos cinco jogos no torneio.

A Lazio volta a campo na terça-feira, 27, quando visita o Sassuolo pelo Campeonato Italiano. O Parma tentará a recuperação na quarta-feira, 28, recebendo a Udinese, também pela competição nacional.